Ena Friedrich tetovirala je ime dečka na donjem dijelu trbuhu i malo toga ostavila mašti pozirajući u minijaturnim bikinijima.

Gledatelji malih ekrana imali su priliku upoznati Playboyevu zečicu Enu Friedrich kao jednu od od natjecateljica showa Nove TV "Ljepotice i genijalci" u kojoj je pažnju plijenila od samih početaka i to zahvaljujući atraktivnoj pojavi i seksepilu na koji je muški dio teško ostao imun.

Ena je show bila napustila pred samo finale, a danas je u sretnoj vezi s tajanstvenim Danijelom Kišom kojeg ne pokazuje često na društvenim mrežama, ali je otkrila njegov identitet na profilu na Instagramu gdje je objavila zanimljivu fotografiju. Naime, 34-godišnja Ena je poznata i kao velika ljubiteljica ukrašavanja tijela tetovažama, a jednu od najnovijih je odlučila smjestiti na donjem dijelu trbuha i pritom mnoge zaintrigirala.

"Vlasništvo Danijela Kiša", stoji ispisano na engleskom jeziku na Eninu tijelu.

Enu na Instagramu prati 130 tisuća ljudi i većina je pohvalila njezinu ideju o novom ukrasu, no neki su se malo i zabrinuli.

"Sad samo nemoj prekinut vezu", "Nadam se da je bar onda i on napravio istu tetovažu s tvojim imenom", "Tetovaža ti je zakon", "Tko je taj sretnik", "Je li to trajna tetovaža", "Što ćeš ako prekinete", "Ako jednog dana budes morala prekriti tu tetovažu bit će to veliki izazov", neki su od komentara koje je dobila.

Ena Friedrich, pravog imena Ena Čobanov, inače je povjesničarka umjetnosti čiji profil na Instagramu vrvi seksi fotografijama. Za ovu atraktivnu Hrvaticu čuli su i u dalekoj Indiji, točnije u Bollywoodu.

"Život me više puta odveo u Bollywood, tako da sam zadnje četiri godine često na snimanjima u Indiji. Serija "Door no. 403" u kojoj sam imala prilike glumiti, osvojila je nagradu za najbolju web seriju na nacionalnoj razini. Za nekoliko mjeseci započinjemo sa snimanjem nove. Do kraja ove godine sam na snimanju još jednog filma, namijenjenom indijskom tržištu. Sve je započelo prije nekoliko godina uspješnom suradnjom s L’rama Chandranom, jednim od najznačajnijih indijskih fotografa te kratkom ulogom u filmu", bila nam je otkrila Ena u jednom od intervjua.