Nova TV od ovog ponedjeljka, 18. ožujka, prvi put u Hrvatskoj donosi sociološki eksperiment u reality formatu.

Radi se o novom showu "Ljepotice i genijalci", koji pred TV kamerama spaja na prvi pogled nespojive karaktere. One su zgodne dame različitog stupnja obrazovanja i interesa, a oni momci kojima su znanost, znanstvena fantastika i videoigre ipak zanimljiviji od nježnijeg spola.

Kandidati će u svim izazovima sudjelovati kao par, a tako i napuštati emisiju nakon eliminacija. Ocjene će si davati međusobno, no to će činiti i gostujući članovi žirija, odnosno posebni gosti.

Na putu do glavne nagrade čekaju ih različiti zabavni, ali i ne tako ugodni izazovi. "Na kraju cijele priče, par koji doživi najveću i najbolju transformaciju otići će odavde bogatiji za 200 tisuća kuna", objasnio je voditelj Igor Mešin.

A među ljepoticama koje ćemo gledati u showu je i mlada povjesničarka umjetnosti Ena Čobanov, poznatija pod umjetničkim imenom Ena Friedrich. Ova mlada Primoštenka bivša je Playboyeva zečica, a njezin profil na Instagramu vrvi seksi fotografijama kojima redovito časti svojih 127 tisuća obožavatelja. Ona je i glumica koja je stigla i do Bollywooda, odnosno indijske filmske industrije, a mi smo s crnokosom ljepoticom popričali o svemu tome.

"Koncept showa 'Ljepotice i genijalci' zvučao mi je jako zanimljivo i za razliku od nekih drugih formata realityja, gdje je fokus na pronalaženju partnera, ovaj je rađen s jasnim ciljem da nasmije i zabavi publiku. Nadam se da će gledatelji to prepoznati", odmah na početku otkriva nam simpatična natjecateljica.

Što se tiče snimanja za Playboy, otkriva nam kako je to bilo 2012. godine. "Nakon toga su uslijedili pictoriali za portugalsko i južnoafričko izdanje tog časopisa, a fotografije su objavljene i u talijanskom te slovenskom izdanju. Ne mogu reći da sam dobila puno negativnih komentara. Vjerujem da je razlog tome što sam imala 26 godina, bila sam samostalna, financijski neovisna, zaposlena, sa završenim fakultetom. PrimIjetila sam da okolina mnogo gore reagira na cure koje to naprave s 18 ili 19 godina. Nećemo lagati, koliko god to željela učiniti, osobno to ne bih napravila da nisam bila sigurna kako to neće imati negativnih posljedica na moj posao i da to neće narušiti moj odnos s obitelji i najbližima", iskreno nam je priznala.

"Ne bojim se kritika, zbog svoje prisutnosti na društvenim mrežama svakodnevno sam izložena njima. Nažalost, ljudi koji me ne poznaju percipiraju me kao arogantnu osobu. Ne pomaže ni činjenica da imam anksioznost zbog koje se povlačim sa strane, a ljudi to znaju krivo protumačiti. Dodajte tome titulu Playboyeve zečice i modela, i imate glavnog negativca. No neovisno o tome, samo iskustvo sudjelovanja u ovom showu izuzetno je pozitivno, zabavno i neusporedivo s ikakvim drugim projektima na kojima sam do sada radila."

Zanimalo nas je i kako su njezina iskrenost i osebujnost prihvaćeni u mjestima gdje je živjela. "Rođena sam u Trogiru, ali sam djetinjstvo provela u Primoštenu. Srednju školu pohađala sam u Šibeniku, a tijekom studiranja živjela sam u Zadru. Budući da sam jedno vrijeme živjela u Americi, a posljednjih nekoliko godina na relaciji Zagreb – Indija, ne mogu reći da provodim puno vremena u Dalmaciji. Primošten je malo mjesto, ali uzevši u obzir da mi je pola stanovnika što bliži, što dalji rod i da nismo izolirana ni zatucana sredina, ljudi me podržavaju i drago im je zbog mene jednako kako je i meni drago zbog njihovih uspjeha."

Ena voli pisati, a mediji su ju neko vrijeme uspoređivali s Nives Celzijus. "Jednom prilikom netko me u komentaru usporedio s Nives Celzijus, na što sam ja odgovorila da sam još daleko od njezinih postignuća. Nemam uzore ni idole, ali definitivno imam ljude kojima se divim i čiji rad poštujem. U prvom redu to bi bili pisci Houellebecq, Bukowski, Kosinski, Henry Miller, Nietzsche, slikar Caspar David Friedrich, a od ljudi koje sam osobno upoznala, umjetnici Nikola Vudrag, L’rama Chandran i Filip Majdak.

Za atraktivnu Hrvaticu čuli su i u dalekoj Indiji, točnije u Bollywoodu. "Život me više puta odveo u Bollywood, tako da sam zadnje četiri godine često na snimanjima u Indiji. Serija Door no. 403 u kojoj sam imala prilike glumiti, prošle godine je osvojila nagradu za najbolju web seriju na nacionalnoj razini. Za nekoliko mjeseci započinjemo sa snimanjem nove. Do kraja ove godine sam na snimanju još jednog filma, namijenjenom indijskom tržištu. Sve je započelo prije nekoliko godina uspješnom suradnjom s L’rama Chandranom, jednim od najznačajnijih indijskih fotografa te kratkom ulogom u filmu."

Bilo je i rasprava je li na Eni sve prirodno... Evo kako nam je to komentirala.

"Na svom kanalu na YouTubeu objavila sam videomaterijale nekirurških korekcija koje sam napravila na svom licu s fotografijama i videom stanja prije i nakon zahvata. Radi se korekcijama koje nisu trajne i ne vidim ništa sporno u njima. Naravno, samo ako se vrše zbog pravih razloga, prirodnim materijalima kod stručne osobe. Moje mišljenje o plastičnim operacijama nešto je drukčije. Iako sam se i sama podvrgla rekonstrukciji jedne grudi i nisam imala negativnih postoperativnih posljedica, savjetovala bih svima zainteresiranima za bilo kakve estetske operacije da jako dobro razmisle prije nego što odu pod nož. Velika je razlika u rizicima između trominutnog povećanja usnica hijaluronom i operacije koja se vrši pod narkozom i može trajati nekoliko sati. Vaša sigurnost i zdravlje trebali bi vam biti na prvom mjestu", poručuje Ena.

A kakvi su joj planovi za budućnost?

"Što se tiče Hrvatske, namjeravam nastaviti dosadašnje suradnje. Što se Indije tiče i budućih projekata, najviše me veseli što sam model i član žirija škole fotografije L’rama Chandrana te snimanje nove web-serije, filma i art-projekata", zaključila je.