Emily Ratajkowski pozirala je pokraj bazena pa ponosno pokazala trudnički trbuh i bujne obline prve trudnoće.

Jedna od najtraženijih manekenki svijeta i dizajnerica kupaćih kostima Emily Ratajkowski ne krije koliko uživa u svojoj prvoj trudnoći, a sve većim trbuščićem i bujnijim oblinama hvali se na društvenim mrežama.

Jedna od posljednjih objava koju je 29-godišnja Emily podijelila je snimka u Instagram pričama na kojoj se sunča u bikiniju i ponosno pokazuje trudnički trbuh.

Otkako je objavila vijest da će ona i njezin suprug Sebastin Bear-McClard postati roditelji i to pozirajući gola na naslovnici Voguea, mnogi su se pitali hoće li prestati objavljivati svoja golišava izdanja, no čini se kako joj to nije u planu barem zasad.

Kamo god da krene Emily koristi priliku da uskoči u uske ili ultrakratke kombinacije kako bi istaknula obline.