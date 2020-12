Sir Elton John i David Furnish obilježili su šestu godišnjicu braka i 15. godišnjicu civilnog partnerstva rijetkim fotografijama sa svojeg vjenčanja.

Legendarni glazbenik Sir Elton John (73) i filmaš David Furnish (58) među prvima su u Velikoj Britaniji sklopili civilno partnerstvo 2005. godine, a vjenčali su se točno devet godina kasnije, na isti dan 21. prosinca.

Važne godišnjice obilježili su rijetkim fotografijama sa svojeg vjenčanja koje su objavili na svojim profilima na Instagramu.

"Danas David i ja slavimo dvije obljetnice: 15 godina civilnog partnerstva i šest godina braka. Naša je veza svakog dana sve jača i jako sam zahvalan na ljubavi koju dijelimo i na naša dva prekrasna sina", napisao je Elton na društvenoj mreži te je naglasio i kako su oni ipak među rijetkim sretnicima.

"I dalje postoje milijuni gej osoba u svijetu koje se diskriminira zbog njihove seksualnosti. To je sramota. Svi zaslužujemo voljeti koga god hoćemo. Nastavit ćemo se boriti za jednakost za sve", poručio je glazbenik koji se i sam dugo borio s priznavanjem vlastite seksualnosti.

Prije nego je priznao da je gej, Elton je proveo četiri godine u braku sa ženom. Bivšu suprugu Renate Blauel upoznao je 1983. godine u studiju u kojem je snimao album "Too Low for Zero", gdje je ona bila majstorica zvuka. Vjenčali su se godinu dana kasnije na Valentinovo u Sydneyju dok su zajedno bili na promotivnoj turneji albuma. Rastali su se 1988. godine kada je John priznao da je homoseksualac.

Kad su se rastali, Renate se povukla iz javnosti te je godinama odbijala komentirati njihovu razvod, a tek kada je Elton objavio autobiografiju u kojoj je ispričao brojne detalje njihova braka vratila se u javnost s tužbom protiv svojeg bivšeg supruga koju su razriješili izvan suda, no nikada nije otkriveno o čemu je točno bila riječ.

Elton je nakon razvoda dugo živio promiskuitetnim životom glazbene zvijezde, sve dok nije upoznao Davida, koji ga je, prema njegovim riječima, izvukao iz "očajnog stanja stalnog drogiranja".

Par ima dvojicu sinova, Elijaha (7) i Zacharyja (9), koje su im rodile surogat-majke.