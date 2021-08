Ella Dvornik je na društvenim mrežama nasmijala svoje obožavatelje i to riječima koje joj je suprug Charles Pearce uputio na jutarnjoj kavi.

Blogerica i influencerica Ella Dvornik odlučila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijeliti urnebesni trenutak s kave sa svojim suprugom Charlesom Pearceom pa ih je uspjela nasmijati do suza.

"Kaže meni muž ujutro uz kavu: "Znaš Ella, ne želim te uvrijedit i tvoj ukus, ali ta krema za tijelo ili što je već baš jako smrdi. Kakva krema za tijelo? Ta kojom se trackaš navečer prije spavanja užasno je odbojna. Možda nešto ugodnije da nađeš, cijela soba smrdi. Misliš sprej protiv komaraca? Ella, to je sprej protiv muškaraca", napisala je Ella u statusu koji je podijelila na profilu na facebooku.

"Kakav je to muškarac da kaže - čuj, ne želim te uvrijedit, ali... Jel to postoji? Hahahah", "Protiv uboda svake vrste", "I trpio je to šutke cijelo ljeto? Muškarčina i pol", "Charles legenda", "Tvoj muž Ella je poseban, pozitivan, inteligentan, neposredan,prilagodljiv, obziran", "Ista reakcija je bila i kod mog muža za isti sprej protiv komaraca", "Znači vi ste šou. Da vas nema trebalo bi vas izmisliti majke mi. Mada se čovjek uz tebe ponekad i rasplače, ali većinom za umrijet od smijeha. Bravo, skidam kapu", poručili su joj u komentarima.

Ella i Charles u braku su od 2019. godine i zajedno imaju dvije kćeri, trogodišnju Balie Dee i jednogodišnju Lumi Wren, a obitelj se nedavno preselila iz Zagreba u Istru i započela novi život.