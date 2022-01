Ella Dvornik objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj plače i pojasnila što je dovelo do suza na njezinom licu.

Naša uspješna influencerica i blogerica Ella Dvornik ovih je dana poprilično zaposlena oko novih projekata, a sa svojim je pratiteljima na Instagramu odlučila podijeliti trenutak kada joj je svega bilo dosta.

31-godišnja Ella objavila je tako fotografiju na kojoj plače u autu pa pojasnila koji je bio razlog tome.

"Imala sam stres release na putu do doma. Eto ljudi i u volvu plaču, ne brinite. Uglavnom, zadnjih par dana je bilo baš hardcore i nakupilo mi se svega. Ali najbitniji info je da dok sam lila suze u autu slušala najprljaviji gangsta rap koji je cijelu ovu situaciju učinio još bizarnijom jer se nikako nije uklapao. Trebala sam snimit, a ne slikat. Da, tak vam ja izgledam dok plačem - resting bitch face for life", napisala je Ella uz fotografiju.

Ella je nedavno bila objavila na društvenim mrežama dosad neviđene fotografije njezinih roditelja Danijele i Dine Dvornika koje su snimljene tijekom 80-ih godina i time dirnula mnoge obožavatelje.

"Hvala draga na to ovim fotografijama. Nije zgoreg da ih češće postavljaš. Predivno je vrijeme bilo to", "Ella ti si ista na svog oca, ta karizma, te oke ma kao Dino. Sva si njegova", "Divne slike i sjećanja. Hvala što si podijelila. I ako smijem reći, Vaš tata nosi iste naočale kao Harry Potter, i to onda kad ta knjiga nije ni postojala. Uvijek je bio ispred drugih", "Ja sam do sada mislila da si ista tata,al nakon ovoga... Ista si mama", "Preslatki", zaključili su njezini pratitelji u komentarima.

Srpska voditeljica o kojoj svi pričaju osvanula u nikad kraćoj suknji, gole noge našle se u krupnom planu! +17

Bivši seks-simbol rijetko kada izvodi svoju 26 godinu mlađu djevojku, a komentare kako nalikuje na njegovu bivšu vješto ignorira! +29