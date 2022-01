Ella Dvornik objavila je na društvenim mrežama dosad neviđene fotografije Danijele i Dine Dvornika koje su snimljene tijekom 80-ih godina.

Jedna od naših nauspješnijih i najpopularnijih influencerica Ella Dvornik objavila je na svom profilu na Instagramu nekoliko neviđenih fotografija svojih roditelja Danijele i Dine Dvornika iz 80-godina, pa dirnula mnoge obožavatelje.

"Pazite ovaj vibe", napisala je Ella uz kolaž nostalgičnih fotografija koje je podijelila i probudila sjećanja na neka prošla vremena.

"Hvala draga na to ovim fotografijama. Nije zgoreg da ih češće postavljaš. Predivno je vrijeme bilo to", "Ella ti si ista na svog oca, ta karizma, te oke ma kao Dino. Sva si njegova", "Divne slike i sjećanja. Hvala što si podijelila. I ako smijem reći, Vaš tata nosi iste naočale kao Harry Potter, i to onda kad ta knjiga nije ni postojala. Uvijek je bio ispred drugih", "Ja sam do sada mislila da si ista tata,al nakon ovoga... Ista si mama", "Preslatki", zaključili su njezini pratitelji u komentarima.

