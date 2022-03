Elizabeth Hurley i Shane Warne zajedno su bili tri godine, no ostali su bliski. Slavni sportaš tragično je preminuo u Tajlandu.

Glumica Elizabeth Hurley na Instagramu se oglasila nakon tragiče smrti sportaša Shanea Warnea, inače njezina bivšeg dečka. "Imam osjećaj kao da je sunce zauvijek zašlo za oblake. Počivaj u miru moj dragi Lionheart", napisala je Elizabeth uz fotografije na kojima pozira sa sportašem.

"Premlad je otišao", "Iskrena sućut", "Primijetila sam da ste bili u kontaktu, mora da vam je svima ova tragedija jako teško pala", "Šaljem puno ljubavi", samo su neke od poruka koje je dobila od svojih obožavatelja.

Shane Warne preminuo je u petak u 53. godini od posljedica srčanog udara koji je doživio dok je bio na odmoru u svojoj vili u Tajlandu.

Podsjetimo, Shane i Elizabeth zajedno su bili od 2010. do 2013. godine, a bili su i zaručeni. Bili su u vezi tri godine prije nego što su prekinuli, a o detaljima je Warne otvoreno progovorio tek prošle godine.

"Jako sam žalostan što je ta veza propala, još mi je stalo do nje. Elizabeth je predivna osoba. Nisam ju upoznao sa svojom djecom sve dok nisam shvatio da je to prava ljubav, a ne samo zezancija", komentirao je američkim medijima. I njihovi prijatelji su govorili da su si jako značili. Zanimljivo, otkako su prekinuli, o njihovim novim vezama rijetko se pričalo. Upravo zbog toga su krenule glasine da se par pomirio, no oni su kasnije sve to opovrgnuli.

Kći našeg nikad prežaljenog glazbenika poslala snažnu poruku na 29. godišnjicu njegove smrti +6

Mnogi žale što je jedna od najljepših žena svijeta zbog obitelji napustila posao, detalje života sa zgodnim suprugom nikome ne otkriva +27