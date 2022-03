Elizabeth Hurley i Shane Warne zajedno su bili tri godine, a njihovi su prijatelji komentirali kako mnogo značili jedno drugome.

Svijet je šokirala vijest o smrti igrača kriketa Shanea Warnea, a brojni prijatelji i kolege opraštaju se od njega. Warne je preminuo 4. ožujka od posljedica srčanog udara koji je doživio dok je bio na odmoru u svojoj vili u Tajlandu.

Osim zbog svojih sportskih uspjeha, Shane je bio poznat i po vezi sa slavnom glumicom Elizabeth Hurley. Sa svojom prvom suprugom Simone Callahan vjenčao se 1995. godine, a zajedno su ostali do 2005. Zajedno su dobili troje djece, a nakon razvoda su se jedno vrijeme ponovno viđali. Njihova je ljubav pukla drugi put nakon što je Shane slučajno Simone poslao poruku koja je bila namijenjena drugoj ženi. Nakon što su njegove brojne afere izašle na vidjelo, Simone i on su zauvijek prekinuli.

Krajem 2010. godine u medijima su se pojavile fotografije slavnog sportaša i Elizabeth Hurley kako se ljube, a ubrzo zatim Warne je na Twitteru objavio da su on i bivša supruga posjednji put prekinuli.

O njegovoj vezi s Hurley svi su pričali, a par se 2011. godine i zaručio te su počeli živjeti zajedno. Bili su u vezi tri godine prije nego što su prekinuli, a o detaljima je otvoreno progovorio tek prošle godine.

"Jako sam žalostan što je ta veza propala, još mi je stalo do nje. Elizabeth je predivna osoba. Nisam ju upoznao sa svojom djecom sve dok nisam shvatio da je to prava ljubav, a ne samo zezancija", komentirao je američkim medijima. I njihovi prijatelji su govorili da su si jako značili. Zanimljivo, otkako su prekinuli, o njihovim novim vezama rijetko se pričalo. Upravo zbog toga su krenule glasine da se par pomirio, no oni su kasnije sve to opovrgnuli.

U bliskim odnosima su ostala i njihova djeca, koja su se često družila, a nakon njihova prekida nastavili su se dopisivati. "Shaneovo srce je bilo slomljeno nakon što je ostao bez Liz i jasno je kao dan da ju nijedna žena nije mogla zamijeniti", govorili su njihovi prijatelji.

