Elizabeth Hurley je na Instagramu objavila fotografije na kojima polugola pozira na snijegu, a voditelj Piers Morgan komentirao ju je u emisiji "Good Morning Britain".

Glumica Elizabeth Hurley (55) još je jednom pokazala da su godine za nju samo brojka.

Na svojem Instagramu objavila je fotografiju na kojoj pozira na snijegu odjevena samo u gaćice i jaknu kojom je jedva prekrila grudi.

"Kako sam mogla odoljeti", napisala je glumica u opisu golišavih fotki koje je snimio njezin 18-godišnji sin Damien.

Svojim tijelom u 56. godini života Liz je oduševila stotine tisuća obožavatelja koji su je obasuli lajkovima i komplimentima, i čini se da je jedini kojeg nije impresionirala kontroverzni britanski voditelj Piers Morgan.

U emisiji "Good Morning Britain" šokirao je komentarom na Elizabethine fotke, a posebno ga je zgrozio jedan detalj.

"Da, izgleda fantastično, no što to radiš Liz? Padne malo snijega i ti se odmah skidaš... I tko je snimio te fotografije? Tvoj sin, rekla si? Zar to nije jezivo?", kazao je u emisiji uživo, a iako je njegova suvoditeljica Susanna Reid brzo priskočila u obranu glumice, Piers je nastavio s komentarima.

"Kad gledam u ovo pomislim na dvije stvari - prva je da izgleda sjajno. Što je i istina. No s druge strane je čudno da se netko u njenim godinama skida gol na snijegu i traži sina da je fotka", zaključio je voditelj i naljutio mnoge gledatelje kojima je posebno zasmetao komentar o tome da se žene u pedesetima ne bi smjele fotkati gole, prenosi magazin Hello.

Inače, Hurley ja Damiena dobila s milijarderom Steveom Bingom koji je preminuo prošlog ljeta.