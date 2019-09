Elizabeta Brodić dobila je glavnu ulogu u novoj dramskoj seriji Nove TV "Drugo ime ljubavi", onu mlade i snalažljive Lole.

Napetost, intrige i fatalna ljubav čekaju vas ove jeseni na Novoj TV.

Naime, nova dramska serija "Drugo ime ljubavi" pravi je vatromet emocija u koji će vas zarobiti glavni likovi. Među glavnim protagonistima serije našla su se dobro vam poznata imena poput Slavka Sobina, Ecije Ojdanić, Linde Begonje i Momčila Otaševića, no priliku su dobila i nova lica poput onog Elizabete Brodić.

Ipak, filmska i kazališna glumica nije nepoznata domaćoj publici. Iza nje su uloge u tri predstave, vidjeli smo ju i u filmu Eduarda Galića ''Za ona dobra stara vremena'', a ove godine osvojila je i Zlatni studio u kategoriji Novo lice u kazalištu. Sada je pred mladom glumicom novi izazov – prva uloga u jednoj televizijskoj seriji. Lijepa, simpatična i talentirana glumica dobila je u novoj seriji Nove TV glavnu ulogu, onu mlade Lole koja je uvučena u ljubavni trokut između likova koje tumače Sobin i Otašević.

"Prva sapunica, da, i eto snalazim se. Živim iz dana u dan, ne računam kako ću i što ću. Kad postane teško onda ću razmišljati o tome, ali zasad je sve super", odmah nam na početku otkriva mlada glumica. "Igram ulogu Lole, odnosno Dolores. To je malo drugačiji glavni lik nego što su ljudi navikli u sapunicama. Mlada žena, zanimljiva i inteligentna i ona koje pokreće radnju i oko koje se sve vrti. Ulazi u svakakve situacije te se vadi iz njih kako zna i umije."

Elizabeta nam iskreno priznaje kako joj je jako zabavno glumiti Lolu, jer ona definitivno nije dosadnjikavi ženski lik na kakve je dosad nailazila u serijama. A je li Lola pozitivan ili negativan lik?

"Ona je ozbiljan miks. Ona je definitivno pozitivka, ali sve što radi da bi se izvukla iz nekih situacija...". Priznaje i kako bi njezin lik mogao djelomično ići ljudima na živce, ali istovremeno misli kako će joj sve opraštati. Momčilo i ona glavni su par, no Lola je u prošlosti bila i u kombinaciji s Igorom, odnosnom Slavkom Sobinom i tu kreću intrige.

"Kliknuli smo svo troje i to je najbitnija stvar da bi ostale stvari profunkcionirale. Predivno mi je snimati, nemam problem s nikim, ali kemija je najbitnija, no mislim da smo ju uspjeli postići."

Atraktivnoj brineti trenutno je jedino na pameti da ovu ulogu odigra najbolje što može, dok o popularnosti ne razmišlja. Ipak je to uloga u dnevnoj dramskoj seriji koja će joj zasigurno donijeti puno novih obožavatelja. "Ionako to radimo za ljude. No ne zanima me popularnost i da me ljudi zaustavljaju po ulici, iako naravno da to mogu, to ne mogu nikome zabraniti. Više me zanima da ponudimo nešto što ljudi vole, a vole, zato se i snima toliko stvari", skromno priznaje.

A postoji li neka scena koju baš nikada ne bi pristala snimiti? "Sigurno postoji nešto, no ne mogu se sjetiti u ovom trenutku. Sigurno se ne bi pikala iglama, ne volim igle i ne bi da bude uključena neka varijanta boli. Snimila sam u filmu scenu seksa, gola sam, to svi odmah mogu vidjeti kada upišu moje ime u Google, to je prvo što izbacuje. To sam obavila i nemam problem s tim. Ako su nam golotinja i seks danas tabui, onda smo stvarno u problemu. Dajte ljudi malo pomičite granice!"

"Neću se gledati na ekranu. Pogledat ću se samo u početku da vidim kako to generalno izgleda, ali volim li se gledati - ne, želim li se gledati - ne, da li ću se u budućnosti gledati - ne", završava kroz smijeh Elizabeta.

Cijeli intervju pogledajte u našoj galeriji.