Nova dramska serija "Drugo ime ljubavi" pravi je vatromet emocija u koji će vas zarobiti glavni likovi.

Napetost, intrige i fatalna ljubav čekaju vas ove jeseni na Novoj TV.

Naime, nova dramska serija "Drugo ime ljubavi" pravi je vatromet emocija u koji će vas zarobiti glavni likovi. Naše smo poznate glumce, ali i neka nova lica, posjetili na prekrasnom setu u Opatiji i doznali što nam to pripremaju za nadolazeću sezonu.

Skriveni u pitoresknom, idličnom okruženju opatijske uvale, naši poznati glumci prolaze kroz napete scene nove serije "Drugo ime ljubavi". Usred priče o fatalnoj i nemogućoj ljubav koja spaja, zamalo uništi, ali i spašava dvoje ljudi iz potpuno različitih svijetova, u glavnim su se ulogama našli Momčilo Otašević, Slavko Sobin i novo glumačko lice Elizabeta Brodić, koja tumači Lolu.

"Lola je jedna tako inteligentna žena, malo je kameleonski lik koji se lako prilagođava, nije pretjerano obrazovana, ali se jako dobro snalazi u životu", otkriva Elizabeta.

"Igram bivšeg pilota Sašu, vraćam se nakon 10 godina kući i dalje ne smijem reći baš ništa", kratko je otkrio miljenik domaće publike, Momčilo Otašević, kojeg posebno voli onaj ženski dio.

"Ovo je dobro napisana serija jer inače u ovom formatu su likovi ili crni ili bijeli. U ovoj seriji nije tako, moj lik je negativac, ali ja ga ne vidim tako, radi neke stvari koje će mu publika zamjeriti, ali po meni ima pokriće za sve. Momčilo i ja bi se prirodno trebali sukobljavati jer nam je isti ljubavni interes, ali nismo još snimali skupa, no tome se strašno veselim", poručuje Slavko Sobin.

Njihovi likovi čine strastveni ljubavni trokut u kojem se dvojica muškaraca bore za naklonost jedne žene, a toliko drame mladoj glumici privlačno je isključivo na setu.

"U glumačkom da, ali u stvarnom životu ne bih to htjela. Ovako je zabavno", ističe lijepa i talentirana Elizabeta.

I dok se čini kako je našim glumcima posao doista idiličan zbog atmosfere na setu uz more, nekima to ne pada lako.

"Na moru je najgore, tako blizu, a tako daleko, u kostimu našminkan, mogu ga samo gledati. Dobro danas ću se malo kupati, ali ne kupam se ja nego Saša", ističe Momčilo.

A još je teže kad ga kod kuće čekaju njegove mezimice. "Brojim dane, još koji dan snimanja i idem svojim ženama. Sad počinje puzati, to propuštam, ali bit će samo zdravlja. Ta ta ta, tako da već brojim da mi je rekla tata prije četiri mjeseca."

Za nove uloge neki su morali proći i zanimljive transformacije.

"Marija je jedna jako fina obrazovana, bogata žena, potječe iz vrlo bogate obitelji, nažalost ima jako težak život, mračan život.

Zbog uloge su me malo postarali, ja sam inače vrlo mlada glumica, ali imat ćemo dosta flashbackova u kojima ćemo vidjeti zašto", otkriva nam Linda Begonja.

A za novi look Ecije Ojdanić zaslužna je uloga Nade, Loline majke. Osim što prvi put na malim ekranima ima kćer, Ecija se ovog puta pojavljuje u netipičnoj ulozi.

"Kako je ona smeđa i kovrčava tako sam i ja, mi se stari moramo prilagođavati mladima. Vidjet ćete jednu zanimljivu mamu koja je želeći dobro kćeri napravila neke jako krive poteze. Moj otac je jako nesretan pitao me jel glumim negativku ili pozitivku, kad sam rekla negativku rekao je ajme. Jako će to teško podnijeti", otkriva Ecija koja je neizostavno lice domaćih sapunica.

Pravu glumačku svježinu, ali i dodatne spletke, u priču će donijeti Franka i Konstantin, mladi glumci koji su svojim telentom već oduševili iskusnije kolege.

"Ja glumim Anu Tomić, to je jedna mlada žena koja nije do kraja realizirana u svom životu, kako na ljubavnom planu tako i na poslovnom. Ona je medicinska sestra, ali je cijeli život htjela biti liječnica. Ona zna jednu informaciju koja će dovesti do zapleta u cijeloj seriji", ističe Franka Klarić.

"Ja utjelovljujem lik Gorana koji je potpuno drugačiji od mene. On je sitni kriminalac, delikvent, neki rock'n'roll život, vidi se kako sam obučen i bilo je jako zabavno napraviti tu razliku između mene i njega", nadodaje glumac Konstantin Haag.

Čini se kako će paleta najrazličitijih likova sa skrivenim agendama i ljubavne spletke učiniti ovu jesen na malim ekranima najnapetijom dosad.

