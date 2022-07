Amra Džeko na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju supruga Emira, a prizor je rastopio njezine pratitelje.

Kapetan bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije i napadač talijanskog Intera, Edin Džeko, trenutno uživa na ljetovanju u Grčkoj sa suprugom Amrom i djecom.

Supružnici su se s odmora javili na društvenim mrežama, a njihove pratitelje posebno je rastopila fotografija na kojoj poziraju zagrljeni i izgledaju zaljubljeno kao i prvog dana.

"Dobro jutro iz raja", napisala je Amra o opisu romantične fotke.

"Jeste slatki", "Prekrasan par", "Divni", "Edin je pravi srećković", neki su od brojnih komentara koje su dobili.

Edin i Amra inače slove kao najpopularniji par iz BiH, a njihov drugi dom je Dubrovnik, gdje nogometaš od prošlog ljeta ima restoran.

Svoju vezu ispočetka su skrivali, a javnost je za njih doznala 2012. godine. Dugo se nije znalo ni kako su se upoznali, no Amra je o tome progovorila u intervjuu za časopis Azra.

"Edin je bio na pripremama s Manchester Cityjem u Los Angelesu 2011. godine, i tad je sve nekako počelo, iako smo se mi prije upoznali. Od tog susreta u Los Angelesu odmah smo počeli našu vezu, imam običaj reći da je od drugog dana ona bila ozbiljna. Uz mnoge izazove i prepreke koje je i sama daljina donosila, jer ja sam u to vrijeme živjela u Los Angelesu, a on u Manchesteru, znali smo da je to nešto za što se vrijedi boriti i ustrajati. Svaki mjesec sam bila u avionu, dolazila ga posjetiti, nekad i na samo 24 sata. Nas dvoje smo se na pravi način upoznavali upravo kroz vezu na daljinu, koja je trajala četiri godine. Kroz to vrijeme smo sazrjeli zajedno, i to su sigurno bile najbitnije četiri godine koje su nas vezale još više i te četiri godine jako cijenimo, koliko god su bile teške, naučile su nas mnogo čemu, naročito da se na pravi način borimo za nas i za našu ljubav", ispričala je Amra prije dvije godine.

Vjenčali su se 2016., a iste godine na svijet je stigla njihova kćerkica Una. Samo godinu kasnije dobili su i sina Danija, a u rujnu 2020. dobili su i kćerkicu Daliju. Amra ima i kćer Sofiju koju je dobila u braku s poduzetnikom Vladimirom Vićentijevićem.

Sarajevska glumica i manekenka prije je radila je u Los Angelesu, no karijeru Americi napustila je zbog ljubavi prema nogometašu i preselila se u Italiju.

Amra često na svojem Instagramu, gdje je prati preko 240 tisuća ljudi, dijeli sretne obiteljske trenutke i romantične fotke s Edinom na kojima se vidi da su i dalje zaljubljeni kao i prvog dana.

