Edin i Amra Džeko u sretnom su braku od 2016. godine i skupa imaju troje djece, no njihova veza je u početku bila pravi izazov.

Kapetan bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije i napadač talijanskog Intera, Edin Džeko (35), dobio je hrvatsko državljanstvo.

Kako javlja Klix.ba, Džeko je ispuno stroge uvjete za dobivanje hrvatskog državljanstva, a izvor navodi kako su razlog traženja statusa hrvatskog državljanina vjerojatno porezne olakšice zbog restorana koji Džeko odnedavno posjeduje u Dubrovniku.

Džeko je ovog ljeta otvorio restoran, a već ima i jedan bar u svjetski poznatoj hrvatskoj destinaciji koju godinama posjećuje sa svojom obitelji.

"Dubrovnik je mjesto gdje sam se uvijek osjećao kao kod kuće i gdje ljetujem sa svojom obitelji. Ovdje sam želio otvoriti restoran drugačiji od ostalih, za sve one koji vole Dubrovnik jednako kao i ja", rekao je ljetos Džeko koji sa suprugom Amrom (37) ima troje djece.

Njih dvoje slove kao najpopularniji par iz BiH. Svoju vezu javnosti su otkrili 2012. godine i ispočetka su se skrivali, a dugo se nije znalo ni kako su se upoznali. Amra je o tome progovorila tek prošle godine u intervjuu za časopis Azra.

"Edin je bio na pripremama s Manchester Cityjem u Los Angelesu 2011. godine, i tad je sve nekako počelo, iako smo se mi prije upoznali. Od tog susreta u Los Angelesu odmah smo počeli našu vezu, imam običaj reći da je od drugog dana ona bila ozbiljna. Uz mnoge izazove i prepreke koje je i sama daljina donosila, jer ja sam u to vrijeme živjela u Los Angelesu, a on u Manchesteru, znali smo da je to nešto za što se vrijedi boriti i ustrajati. Svaki mjesec sam bila u avionu, dolazila ga posjetiti, nekad i na samo 24 sata. Nas dvoje smo se na pravi način upoznavali upravo kroz vezu na daljinu, koja je trajala četiri godine. Kroz to vrijeme smo sazrjeli zajedno, i to su sigurno bile najbitnije četiri godine koje su nas vezale još više i te četiri godine jako cijenimo, koliko god su bile teške, naučile su nas mnogo čemu, naročito da se na pravi način borimo za nas i za našu ljubav", ispričala je Amra.

Vjenčali su se 2016., a iste godine na svijet je stigla njihova kćerkica Una. Samo godinu kasnije dobili su i sina Danija, a u rujnu prošle godine dobili su i kćerkicu Daliju. Amra ima i kćer Sofiju koju je dobila u braku s poduzetnikom Vladimirom Vićentijevićem.

Sarajevska glumica i manekenka prije je radila je u Los Angelesu, no karijeruu Americi napustila je zbog ljubavi prema nogometašu i preselila se u Italiju.

Amra često na svojem Instagramu, gdje je prati preko 230 tisuća ljudi, dijeli sretne obiteljske trenutke i romantične fotke s Edinom na kojima se vidi da su i dalje zaljubljeni kao i prvog dana.

