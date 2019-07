Ed Sheeran najpoznatiji je glazbenik današnjice, no njegov život unatoč slavi i novcu nije bajka.

Britanski pjevač Ed Sheeran globalni je glazbeni fenomen. Samo mu je 28 godina, a obožavaju ga diljem svijeta, njegovi koncerti rasprodaju se u doslovno par minuta, njegove pjesme ostaju na vrhovima glazbenih ljestvica mjesecima, a on ipak - nije sretan.

Ovaj uspješan riđokosi mladić prošle je godine Velikoj Britaniji platio više poreza od Starbucksa i Amazona zajedno, a sada je otvorio dušu u ekskluzivnom intervjuu i progovorio o mračnoj strani uspjeha.

Nakon godina pijančevanja i spavanja sa svakom ženom na koju bi naišao, Ed se skrasio sa Cherry, svojom sadašnjom suprugom, no posljedice opijenosti slavom iz mladih dana još uvijek osjeća.

"Svaki dan imam napadaje tjeskobe. Došulja mi se. Radim na tome već osam godina i odsječen sam od stvarnosti. Riješio sam se mobitela, a e-mailove provjeravam dvaput dnevno. Smanjio sam broj bliskih prijatelja na minimum da bih mogao vjerovati svima oko sebe", iskreno će Sheeran koji je prodao 150 milijuna albuma, a posljednjom turnejom zaradio čak 500 milijuna funti.

Novcu i slavi unatoč, Sheeran se svaki dan pita što njegova 27-godišnja supruga Cherry radi s njim, a njegov glavni posao, pjevanje pred masama ljudi, zadaje mu velike probleme.

"Imam društvenu tjeskobu. Ne volim velike grupe ljudi, što je ironično jer sviram pred tisućama ljudi. Osjećam se klaustrofobično. Nije mi problem razgovarati s ljudima, ali kad me počnu snimati i buljiti u mene, počnem se osjećati čudno, kao da nisam ljudsko biće. Ako mi želite prići, razgovarati, čak i ako se nikad nismo sreli, dođite. Ali izbaci me iz takta kad imamo iskreni lijepi trenutak, a onda na kraju zatraže fotografiju. To te spusti na zemlju i postaješ 15 lajkova na Instagramu. To je sve što jesi", kaže Sheeran.

Zbog slave Ed se osjeća kao "životinja u zoološkom vrtu."

Ipak, sada slavni pjevač barem ima podršku svoje dugogodišnje prijateljice i sadašnje supruge Cherry, dok su ga prije nje paparazzi znali snimiti u vidno pijanom stanju kako baulja po ulicama uz pomoć svojih tjelohranitelja. Pjevač je priznao kako ga je Cherry smirila i pomogla mu osjećati se bolje, pa se počeo više kretati, jesti zdravije i manje piti.

Nedavno je objavio i svoju novu pjesmu "Antisocial" koja je odmah postala veliki hit.