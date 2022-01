Ecija Ojdanić se na Instagramu prisjetila svojeg prvog otrčanog maratona pa se pohvalila novim trkačkim postignućem.

Kazališna, filmska i televizijska glumica Ecija Ojdanić (47) poznata je zaljubljenica u trčanje, a sada se pohvalila novim uspjehom.

Na Instagramu je objavila fotografije sa svojeg prvog maratona uz koje je otkrila kako je u sklopu priprema za drugi otrčala nevjerojatnih 29 kilometara.

"Ovo je slika nakon mog prvog, i dosad jedinog otrčanog maratona 17.11.2017. Jako sam htjela ponoviti to nevjerojatno, skoro vantjelesno iskustvo, ali nikako. Danas sam napravila prvi ozbiljniji koračić prema velikom drugom. Uz podršku i program mog novog trenera. Tek sad počinju pravi izazovi, ali trčanje je konstantno pobjeđivanje prepreka, a najviše sebe same. Sto puta sam htjela danas odustati, skratiti dužinu, zvati muža da dođe po mene, ali nisam! Pobijedila sam svojih sto malih prepreka, i sad se mogu hvaliti s otrčanih 29. I to sama, bez podrške grupe i ćakulanja s njima. Idemo dalje!", napisala je Ecija na Instagramu, a uslijedila je lavina čestitki njezinih pratitelja.

Glumica često objavljuje i svoje fotke i videa iz teretane te je pravi dokaz da se učestalo vježbanje itekako isplati.

