One su glavni protagonisti bezbrojnih viceva, ali i obiteljskih priča. Svekrve i punice gotovo su mitska bića o kojima se prenose zloglasne legende. No jesu li doista zaslužile takvu reputaciju? Naše su nam domaće zvijezde povjerile zadaju li im glavobolje i koja je njihova tajna zdravog odnosa.

Sve započne onim magičnim trenutkom prosidbe. No, dogodi se da zaboravimo da u brak ne ulazi samo dvoje ljudi, a idila se vrlo lako pretvori u otvoreno rivalstvo.

Jesu li svekrve i punice iz noćne more urbani mit? Ako se naše zvijezde pita, apsolutno!



''Mislim da sam sretnica po tom pitanju kao ono kad se kaže imaš mamu i imaš drugu mamu, mislim da je na isti način i obrnuto kod Andreja i mojih roditelja, taj odnos je jako blizak, a mislim da je tajna u tome što smo daleko'', priča Lea Mijatović.



''Ja ne mogu govorit o takvoj vrsti predrasuda jer je mene nekako pomilovalo ali poznajem neke ljude koji nemaju baš dobre odnose sa svojim svekrvama'', kaže Lara Antić.



''Ja sam prošao, što bi moja žena rekla, lišo, prošao sam lagano, nisam imao niti jednu anegdotu, nikakav doživljaj kao moj stari'', tvrdi Momčilo Otašević.



''Pa moja svekrva je meni zasad super, ali ne živi u Hrvatskoj i viđamo se dva puta godišnje ali šalje mi poklone, čujemo se telefonom'', priča Lana Gojak.



''Živimo u različitim državama tako da je to sigurno faktor i kad god se vidimo dobro se slažemo pa možda je zato što se ne vidimo često pa kad se vidimo pametno koristimo to vrijeme'', otkriva i Stjepan Perić.

Osim zdrave udaljenosti, katkad su ključ dobrog odnosa jednostavno naklonjene zvijezde.



''Moja svekrva je prekrasna žena, divna je i nismo imali nikakvih problema niti nesuglasica, e to ja sam blizanac u horoskopu, ona je blizanac, mislim da smo zbog toga na prvu kliknule. Ja mislim da je puno do horoskopa'', priča Katarina Baban.

A on može spojiti sušte suprotnosti.



''A mislim da ćesto nastaje problem kad se roditelji žele miješat u život svoje djece i što ne dopuštaju da ta obitelj živi svoj novi život u koji se ne treba miješati i davat savjete di ide i di ne ide'', smatra Stjepan Perić.



''Možda kod svekrve postoji taj jedan rivalitet ako druga žena dođe u život njenog sina. Da li će ona njemu bit bolja nego ja da li će mu nudit neke stvari drugačije nego ja, ima tog rivaliteta'', objasnila je Nataša Barolin Belić.

Posebno na kuhinjskom terenu.



''Sarma moje mame, sarma moje mame i sad moja svekrva je iz Slavonije, ja sam iz Dalmacije, moja mama drugačije radi tu sarmu i meni to tako vrag nije dao mira ja sam tražila savršen recept da pokažem da je moja sarma malo bolja. Nisam se smirila dok nisam našla i sad moj muž kaže jao dobra je ta tvoj sarma mama, ali sarma moje žene! Mislim svi smo mi malo tašti i to više govori o mojoj taštini nego toj sarmi'', raspričala se Ecija Ojdanić.



''Ne ja sama kažem, moja mama kuha bolje od mene i njegova mama kuha definitivno bolje od mene, ja nemam problem s tim'', kaže Lara Antić.



Diplomatski pristup u svakom je odnosu iznimno preporučljiv.



''I ako jedno od njih svome roditelju tolerira što drugima ne bi evo opet problema u braku koji mogu postati ozbiljni problemi. Kad roditelj traži da sin pokaže vjernost roditelju, mami, a ne vjernost partnerici ili partneru onda se tu itekako ova osoba koja je u vezi sa tim sinom može osjećati odbačena, marginalizirana, da nema prostora za nju.'', objasnila je Nataša Barolin Belić.



Pa evo zlatnih savjeta naših zvijezda za mir u kući.



''Možda samo strpljenja i poštovanja prema starijima, mislim da je to najbolje što mogu napraviti i za sebe a i za tu osobu'', priča Lara Antić.



''A u poštovanju uzajamnom, iskrenosti, najviše u poštovanju ili ako gledam kroz svoj primjer nekom odgoju koji poneseš iz kuće'', kaže Momčilo Otašević.



''Osvjesti malo što se u meni događa a onda osvjestit što se dešava u drugoj osobi i što se meni čini da ja dobivam od te druge osobe, bilo punica, svekrva, svekar i ako postoji neka nelagoda, težina da li možemo razgovarat, stavit karte na stol'', zaključila je Nataša Barolin Belić.

Jer svima je poznato kako je za tango potrebno dvoje.

