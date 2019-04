Ecija Ojdanić uživala je u modnim revijama Zagreb Fashion Destinationa 2019.

Domaća glumica Ecija Ojdanić, nakon što je ispala iz showa "Ples sa zvijezdama", vratila se uobičajenoj životnoj rutini te zablistala na modnom spektaklu Zagreb Fashion Destination 2019.

Ecija se izlaskom pohvalila na društvenim mrežama, gdje je objavila zajedničku fotografiju s kolegicom Barbarom Nolom i modnom dizajnericom Lanom Puljić u čijoj je reviji uživala.

"Prvi dan ostatka života nakon lude avanture zvane "Ples sa zvijezdama", na genijalnoj reviji @lokomotiva_bylanap! U najboljem društvu", napisala je Ecija uz fotografiju objavljenu na Instagramu.

Ecija je kao prava zaljubljenica u trendove, na modnoj reviji zablistala u crnoj seksi haljini s prorezom, koja je isticala njenu sjajnu formu.

ZFD19 donosi čak 14 dizajnera koji će u dva dana, svojim kreacijama predstaviti svoj rad i djelo u punom smislu te riječi. U ponedjeljak, 8.travnja, modnu destinaciju otvorila je Lokomotiva by Lana Puljić, a redom su ju slijedile Callegari talijanska škola mode i dizajna, Dora, Identity by Igor Djuga, Bubabu Design by Gorana Milaković, Anovi by Ivona Glavaš i Stolnik. Drugi dan Zagreb Fashion Destination-a, 9. travnja, rezerviran je za Lulu Couture by Martina Tutić, Martinu Herak, Laardesign, Les Emaux, Karaka Design, Sani Design i Delight by Ivan Fiščić. Za prekrasne frizure, zadužena je Keune Akademija, a zadaću da make up bude besprijekoran, ima Callegari. Gosti će se imati priliku družiti i osvježiti uz čašicu službenog vina ZFD-a naziva Stanzia brut - vinarije Arman.

U ovaj je projekt uloženo puno rada i truda, a najveća inspiracija je upravo mogućnost okupljanja mladih i već afirmiranih kreatora, koji na maštovit i kreativan način, mogu iznijeti ono najbolje od sebe i ostaviti srce na toj istoj pisti. Zagreb je definitivno dobio modnu priču oko koje se stvar, počela odavno ''kuhati“, a bliži se vrijeme kada će mjeseci rada biti servirani publici i to na najljepši mogući način.