Ecija Ojdanić na Instagramu je otkrila da je preminuo njezin otac Petar, od kojeg se oprostila dirljivom objavom.

Glumica Ecija Ojdanić podijelila je tužnu vijest.

U podužoj objavi na Instagramu otkrila je da je preminuo njezin otac Petar, a od njega se oprostila riječima koje tjeraju suze na oči.

"Moj ćaća je bio velik čovik u nevelikom tilu. Kad smo bili mali, odgajao nas je s malo riči, a s puno djela, koje mi dica baš nismo do kraja razumjeli. Imali smo tatu koji je imao posao koji ga je činio ozbiljnim, ponekad i odsutnim. Mama je bila za regularne odgojne metode. On je uvijek nastupao kod velikih lekcija koje pamtim. Najviše u životu. Odradio je kvantni skok od malog, mršavog, seljačkog dječaka koji je s 10 godina krenuo na put školovanja da bi tad dobio prve cipele i napravio kvantni skok do županijskog sudca, koji nitko od nas neće generacijama napraviti. Veliki sudac, poštenjačina, gospodar priče, kralj Kljaka! Posvećenik obitelji, poslu i rodnoj grudi. Teško si ga mogao nadmašiti u verbalnim nadmetanjima. Ali takav, najveći šarmer i najveći čovik od morala", započela je Ecija.

"I kako si se lavovski borio kroz život, tako si i otišao. Čekao si da se svi okupimo za Uskrs, pa onda totalni pad. I dočekao si da se oprostim od tebe, pola sata prije odlaska. Sa smiješkom. Sve te vinograde ljubavi koje si zasadio u svojoj ženi, djeci, unucima, nikad neće prestati davati plodove. Mirno plovi u zagrljaj svom sinu, mami, tati, braći i sestri. A mi ćemo paziti na tvoju Mikicu, kako se ona lavovski i predano brinula o tebi zadnjih godina. Volimo te, beskrajno i zauvijek. Tvoji potomci", napisala je glumica uz fotografiju oca i majke.

U komentarima su joj mnogi izrazili sućut zbog gubitka i poslali poruke podrške.

Ecija je na Uskrs objavila fotografiju na kojoj pozira s cijelom svojom obitelji, a u centru je sjedio njezin otac.

