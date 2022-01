Glumica Ecija Ojdanić ističe kako ponosno nosi gene Dalmatinske zagore. O ovom kraju govore čak i neke predstave njezina kazališta, a sada će je nova uloga u seriji Kumovi, barem televizijski, ponovno odvesti u ovaj kraj. Pred kamerama će joj se pridružiti i glumac Konstantin Haag koji je za In magazin ispričao u kojoj bi se vještini okušao za potrebe nove uloge.

Kako se živi u Dalmatinskoj zagori, kakvi su vlaji? O tome je u nekoliko predstava svog kazališta Moruzgva govorila glumica Ecija Ojdanić. A taj njoj dobro poznat kraj mjesto je radnje i u seriji Kumovi.



''Kad su me pozvali u novu seriju, mislila sam joj Bože, kako ja to mogu odbiti ako je radnja smještena u okolici Drniša, tako da nikako nisam mogla odbiti suradnju na ovom projektu i jako mi je drago da moj kraj i kroz ovaj način ćemo dobiti malo na vidljivosti. Ja imam tremu pred svaki novi projekt, uvijek si mislim, ajme kako će, što će, ali evo jedva čekam. I samim tim što mi se čini da je mi je to lako, onda mi je i odgovornost veća da ne fulam.'', kaže.

Ovoga puta Eciju ćemo gledati kao gostioničarku Mirjanu Bogdan.



''Imam uzor, imam uzor jednu samohranu majku u rodnom selu mog oca, to je majka koja ima četiri sina - znate što je biti rastavljena žena u tom kraju, to je zaista raritet i moraš imat neki jako dobar razlog da sama odgajaš dijete, tako da je Mirjanu jako to odredilo. Ona ima neku svoju tajnu koju nosi, ali s obzirom na njene karakterne vrline, da je vrijedna, odriješita, hrabra, samostalna, unatoč tome što je samohrana majka ipak uživa respekt cijele lokalne zajednice'', priča Ecija.

Njezinog televizijskog sina Zlatana utjelovit će Konstantin Haag, glumac s kojimje već nekoliko puta surađivala. Konstantinu je ovo prva takva uloga, a setu se posebno veseli.



''Ja sam isto odrastao u Triblju, pokraj Crikvenice, u Vinodolu, najljepša dolina na svijetu. Tako da meni taj život seoski, malo sporiji, dublji u odnosu s ljudima, uopće nije stran i studij u Splitu mi je definitivno približio isto takve ljude'', govori Konstantin Haag.

Kako kaže Zlatan je dečko koji će svima rado pomoći, odan tradiciji i svom kraju kojeg ne bi mijenjao ni za što.



''Ja sam na moru odrastao, jedrio sam, tko meni to može platit. Hoću li ići na nogomet u Dusseldorf negdje, mislim razlika je. On je točno osoba koja neće otići iz Hrvatske raditi negdje vani, zato što respektira svoju tradiciju. Smatra da može uspjeti i tamo, voli te ljude, voli svoj posao'', priča.

Jer njegov Zlatan u seriji je seoski klesar, vještina je to u kojoj bi se i sam rado okušao.

''Ja sam voljan naučiti definitivno. Pogotovo kažem ja sam tamo iz Triblja, tamo je sve u kamenu, meni je kuća u kojoj sam odrastao cijela u kamenu, tako da sam već kao mali tuckao kamene i za suhozide i za zidove normalno, trebaš dobiti neki pravilniji kut, tako da dok sam odrastao sam bio suočen s tim'', kaže.

S čime će se pak ovi televizijski majka i sin suočavati u seriji Kumovi, ne pripustite pratiti uskoro na Novoj TV.

