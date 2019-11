Dua Lipa na dodjeli MTV EMA nagrada izvela je svoj najnoviji hit "Don't Start Now", a u publici ju je bodrio dečko Anwar Hadid.

Iako nije promijenila glazbeni izričaj, kosovarska pjevačica Dua Lipa promijenila je imidž i dečka.

24-godišnja pjevačica u nedjelju je nastupila na dodjeli MTV EMA nagrada u Sevilli, a tamo je izvela svoj novi hit "Don't Start Now".

No pjesma koja rastura glazbenim ljestvicama i radijskim postajama potpuno je ostala u sjeni njezine odjevne kombinacije.

Iako je pjevačica posljednjih mjeseci drastično promijenila stil i izgled, ovo je bila jedna od najriskantnijih kombinacija koje je nosila, a radi se o crnom, izrezanom bodiju s najlonkama s crtom. Bodi je imao izrezana leđa, grudi je prekrivala samo traka, a trake su bile i ispod njezine stražnjice.

Iako modni izbor nije previše oduševio javnost, to je svakako učinio njezin nastup tijekom kojeg je zaplesala te se mnogo više kretala po pozornici nego inače, a to nije prošlo bez komplimenata. "To je tako kad uvažiš dobronamjerne kritike", "Kakav nastup, to se čekalo", "Napokon je svima pokazala da ipak zna plesati", samo su neki od komentara.

Za vrijeme njezina atraktivnog nastupa u publici je sjedio njezin novi dečko Anwar Hadid, od kojeg se posljednjih mjeseci doslovno ne odvaja.

Brat poznatijih sestara Belle i Gigi Hadid pucao je od ponosa na puno poznatiju djevojku, a pjevačica je upravo u njemu našla mirnu ljubavnu luku nakon turbulentne, višegodišnje veze sa chefom Isaacom Carewom, s kojim je nekoliko puta prekidala.

Upravo mnogi u Anwaru vide razlog promijene imidža mlade Kosovarke koji se nije svidio svima. Dapače, plavo-crna kosa te nemarniji izgled većini nije sjeo kako treba, no čini se da se zaljubljena Dua time nimalo ne opterećuje.