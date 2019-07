Slavna pjevačica Dua Lipa nedavno je potvrdila vezu s Anwarom Hadidom, a sada je par uhvaćen u šetnji no nešto je bilo neobično.

Zaljubljeni golupčići, Anwar Hadid i Dua Lipa uhvaćeni su kako se ruku pod ruku vraćaju s večere u stanu Gigi Hadid u New Yorku.

Sretni par izgledao je vrlo zadovoljno nakon druženja s Anwarovom sestrom, manekenkom Gigi, no mnogi su primijetili kako Anwar ima masnicu na licu te izgleda natečeno. Što se točno dogodilo s njegovim licem - ostaje nepoznato. Ipak, jedno je sigurno, čak i takvom stanju Anwar djeluje zadovoljno sa svojom novom djevojkom.

Par je potvrdio da je u vezi za vrijeme British Summer Time festivala u londonskom Hyde Parku, a trebali su im tjedni da napokon priznaju kako se vole. Naime, o njihovoj se romansi dugo šuškalo.

Dua je nedavno prekinula dugogodišnju vezu s Isaacom Carewom, slavnim chefom.

Iako to nije bio prvi prekid slavnog para, bio je konačan, a Dua je sada za dečka odabrala modela Anwara koji izgledom neodoljivo podsjeća na Isaaca.

Podsjetimo, Dua i Isaac prvi su put prekinuli 2017. godine, no jedno bez drugoga izdržali su do početka 2018. godine. Šest mjeseci od pomirenja maneken je uhvaćen u klinču s nepoznatom brinetom u jednom noćnom klubu u Londonu, a da stvar bude gora, u pozadini je svirala pjesma njegove djevojke "One Kiss".

U to vrijeme Dua je imala koncert u SAD-u i ne sluteći što se događa, no tada mu je sve oprostila, a par je brzo viđen na romantičnom odmoru u Miamiju.

Par je posljednji put viđen zajedno na slavnoj Met Gali u svibnju ove godine. "Prekid je za oboje bio teška odluka, no oboje smatraju i kako je trenutačno najispravnija. Ona je trenutno koncentrirana na glazbu, a zbog nastupa diljem svijeta teško joj je održati bilo kakvu vezu." Ipak, čini se kako je za Anwara pronašla dovoljno vremena.