Dua Lipa nastupila je na dodjeli BRIT nagrada te otišla kući s nagradom, no to je palo u drugi plan

Mlada pjevačica sinoć je bila zvijezda s najviše nominacija.

Radi se o 23-godišnjoj pjevačici Dua Lipi te dodjeli BRIT nagrada koja se održala sinoć u Londonu.

No nominacije i osvojena nagrada za britanski singl godine ostali su u sjeni razmaženog ponašanja mlade glazbenice podrijetlom s Kosova, o čemu se ne prestaje pisati i pričati. Zanimljivo, ovakvo ponašanje javilo se svega tjedan dana nakon što je Dua osvojila dva prestižna Grammyja.

Prema pisanju britanskih medija, pjevačica je izluđivala ljude oko sebe zahtjevima u backstageu. "Duina garderoba bila je odmah do beauty spa dijela koji se nalazio iza pozornice. Tamo je prolazila gomila ljudi kako bi se pripremila za nastup, no ona je svima jasno dala do znanja da ne želi biti tamo, nakon što su ju ostali uzvanici dolazili pozdraviti i poželjeti joj sreću", otkrio je nepoznati izvor za The Daily Mail.

Navodno je pjevačica s vrata garderobe otrgnula svoje ime te se zaključala u nju kako joj nitko ne bi mogao prilaziti. Uz to je i dramatično zalupila vratima, pa su mnogi komentirali kako se ponašala kao razmažena diva.

Unatoč tome, pjevačica je oduševila još jednim dinamičnim nastupom, a ovo je prvi put da se uz nju vežu ovakve nelaskave glasine.

Dosad je Dua bila na glasu kao poprilično skromna zvijezda, no čini se kako se sa sve većom popularnošću neke stvari itekako mijenjaju.