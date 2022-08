Dražen Turina Šajeta se oglasio o padu Alena Vitasovića na pozornici tijekom koncerta u Barbanu, a čija se snimka proširila društvenim mrežama i medijima.

Dražen Turina Šajeta stao je u obranu svog kolege Alena Vitasovića koji je doživio nezgodu i pao s pozornice tijekom koncerta u Barbanu, nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka nemilog događaja i prenijeli je domaći mediji.

"Dopustite mi da stanem u obranu prijatelja. Moj prijatelj Alen je kronični alkoholičar, ali tu bolest nitko ne razumije jer u našem narodu alkohol je simbol muškosti i i snage, a nema ni veze što na svim feštama se “kokain vozi u karijolama” alias tačkama (ne znam koji ku*** u vezi s tim misli MUP ili Vlada, ali stvari su u tom smislu toliko očite da ne treba provesti ni raciju već samo malo gledati oko sebe) jer samo se o pijancima priča - valjda zato što se samo o njima smije i to je društveno prihvatljivo. Alen je već duže vremena zbog korone, ciroze, godina i jos nekih stvari nemoćan izvoditi duže nastupe. Tako je i sporne večeri u Barbanu nastupio uz pomoć i podršku nekolicine prijatelja ili kako ja volim reći - on je kao stari auto ako ga poguramo, dva sata će odvoziti. Neki se naravno prema njemu ponašaju kao neki drugi nekada prema Amy Winehouse (ali bit će prilike jednom možda da vam i o tome nešto kažem). I bilo je tako na Trki na prstenac. A sad pad na bini!!! Idu fanfare žutog novinarstva!!!! No nemojte sjeti i uzeti kokice jer tu nema senzacije! Tresla se brda - rodio se miš! Samo jadni Glas Istre i ostali koji moraju prenosti tu veliku vijest po nalogu urednika koji ratuju s gramatikom i daju bubreg za lajk radit će od muhe slona. Alen naravno ne može stajati dva sata na bini pa sjedi (nije jedini, a i ja sam sjedio neku večer) i noga mu je utrnula pa kad je htio ustati - zamislite pao je! Pao je kao što je hrvatsko novinarstvo odavno palo u kaljužu senzacionalizma, žutila i klikova", napisao je Šajeta u podužem statusu koji je objavio na svom profilu na facebooku.

"Ništa mi nije bilo. Bio sam potpuno trijezan. Digao sam se sa stolice te su mi koljena popustila zbog bolesti", izjavio je i Alen za 24 sata.

Slična nezgoda se prije nekoliko mjeseci dogodila i njegovom kolegi Mladenu Grdoviću koji je pao na koncertu u Sloveniji, a snimka se također u vrlo kratkom roku proširila društvenim mrežama.

"Hvala svima na potpori. Ne zamjeram nikom, u ovom slučaju preuzimam sve na sebe. Iza mene je 40 godina karijere. Dvadesetak puta Amerike, Australije, godinama sam odrađivao 200 koncerata godišnje. Jednom su pitali Micka Jaggera zašto je pao na sceni u Chicagu, a on je sa smiješkom odgovorio 'pa nisam jedan put pao'... Idemo u nove pobjede. Voli vas Grdović'', prenio je tada 24sata Grdovićevu objavu.

Objave s društvenih mreža otkrile koga je to Seve povela na svadbu naše glumice, odabrala je bome zgodnu pratnju! +27

Naša pjevačica pokazala neprimjerene komentare koje je dobila ispod fotografije u badiću: "To znači da sam žena" +26