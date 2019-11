Domaće su se zvijezde i na društvenim mrežama prisjetile svojih najmilijih.

Povodom blagdana Svih svetih domaće su se zvijezde na društvenim mrežama prisjetile svojih najbližih bez kojih su ostali ali koje i dalje čuvaju u svojim srcima i mislima.

Maja Šuput trenutno uživa na medenom mjesecu na Maldivima sa suprugom Nenadom Tatarinovom, no na svom se profilu na Instagramu prisjetila oca koji je preminuo prije nešto više od godinu dana. Objavila je animirani video svoje prve pjesme za najmlađe "Što je to ljubav" u kojoj pjeva kako ju je on naučio voljeti i što je ljubav zapravo. Uz to je objavila i njihovu fotografiju iz djetinjstva.

"Volim te tata, puno mi fališ", napisala je Maja uz video .

Svojih najmilijih prisjetile su se i druge zvijezde.

Jelena Rozga tako je objavila video u kojem s Tončijem Huljićem pjeva Magazinovu pjesmu iz 1998. godine "Na Sve Svete", što su brojni njezini obožavatelji ubrzo podijelili na vlastitim društvenim mrežama.

Glumica Ecija Ojdanić današnji dan provodi u društvu obitelji s kojima je krenula odati počasti onima koji više nisu s njima.

"Idemo odati počast mrtvima i družiti se sa najmilijima", napisala je uz fotografiju koju je objavila na profilu na Instagramu.