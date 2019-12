Đorđe Balašević obratio se prvi put javnosti nakon infarkta kojeg je doživio sredinom studenog.

Sredinom studenog saznalo se kako je Đorđe Balašević imao infarkt nakon kojeg su mu ugrađeni stentovi.

"Dragi Kragujevčani i ostala ekipo koja bi došla večeras na koncert, žao mi je što vas moram obavijestiti da se večerašnji koncert odgađa. Život nekad napravi planove bez nas i računa na naše razumijevanje i što nam drugo ostaje. Zdravlje je u svakom slučaju najvažnije i tu se teško što može dodati. Đole kaže da će donijeti liječničko uvjerenje ako bude potrebno, a ja sumnjam da ćete ga vi ikad tražiti. Za koji dan će biti sve sasvim u redu pa nastavljamo. Molim vas za razumijevanje i strpljenje, točan novi datum koncerta javit ćemo za nekoliko dana, dok sve dođe na svoje. Naši smo" napisala je tada njegova kćer Beba Balašević na Facebooku.

A sada se obožavateljima javio i 66-godišnji legendarni glazbenik i to također na Facebook profilu svoje kćeri putem videa od nešto više od 12 minuta.

"Novinari obično uvijek pretjeruju, no ovaj put nisu puno pretjerali, jer bio sam u nekoj maloj frkici i žao mi je što sam morao odgoditi koncert. Bio sam 4 dana u bolnici, imam 4 stentića. Rekli su mi da ću moći trčati, no ja ne vjerujem u to. Nemojte me pitati jesam li dobro, jer neću više nikad biti dobro zato što imam 100 godina. No nadam se da ću moći nastaviti tamo gdje smo stali i da još neko vrijeme neću dobiti ulicu u Novom Sadu", u svom je stilu počeo Đorđe.

"Tu se oporavljam u našem dvorištu uz pomoć svoje obitelji, naravno, no sada je najljepši mjesec koji je posebno važan u mojoj obitelji, jer imamo i tri rođendana i moja jedina ljubav, supruga Olivera izdaje knjigu te moram biti ovdje prisutan", nastavio je Đorđe, a zatim se osvrnuo na nadolazeće koncerte, među kojima su i oni u Osijeku i Zagrebu.

"Moram se prvo posavjetovati s liječnicima, s njih dvoje najmanje, i njih trebate pitati kako je Đole, a ne mene. Uglavnom, nadam se da će sve biti u redu, jer postoje ti koncerti koji su već zakazani, ja ne volim reći rasprodani. Neki dan sam pročitao da sam potvrdio koncert u Osijeku, nisam, ali ga sad pokušavam potvrditi i ako ne uspijem održati koncert tamo, neću nigdje. I u Zagrebu, ja se tamo uvijek dolazim liječiti, a ne provjeravati da li sam bolestan."

"Ono što je najvažnije, kada budem dobio nadam se zeleno svijetlo, opet ću se obratiti ovim putem javnosti, ali da se mene pita, ja bi te koncerte već sada obećao, ali i da se mene pitalo, ja već jedno tri tjedna ne bi bio živ pa bolje da se mene ne pita.