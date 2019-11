Đorđe Balašević još uvijek se nalazi u bolnici te se oporavlja od posljedica infarkta, otkrila je njegova kći Beba Balašević.

Vijest da je glazbenik Đorđe Balašević doživio infarkt zbog kojeg je morao otkazati koncert u Kragujevcu jer je završio na hitnom operacijskom zahvatu ugradnje stentova potresla je i zabrinule njegove brojne fanove, koji se nadaju da će njihov omiljeni Đole biti dobro.

Vijesti o stanju u kojem se Đorđe trenutačno nalazi objavila je njegova kći Beba Balašević. Ona je na svom profilu na Facebooku objavila poduži status u kojem otkriva da joj se otac još uvijek nalazi u bolnici, iako se prvotno najavljivalo da će uskoro otići kući.

"Telefon ovih dana zvoni kao blesav. Svaki put kad zazvoni, mi se, potpuno prirodno, malo štrecnemo. Iako smo na vezi s doktorima cijeli dan i upućeni smo u tatino zdravstveno stanje, ipak se na trenutak uznemirimo kad čujemo zvono. E, a tih trenutaka se nakupilo do sada već priličan broj. U najvećoj mjeri od novinara. Ljudi koji su htjeli pružiti podršku uglavnom su pisali, razumijevajući da možda i nismo baš u situaciji da razgovaramo. Novinari su inzistirali da razgovaraju s PR-om. Mi to nemamo. Osim ako PR nije skraćenica za PoRodica, a nije. Nismo htjeli davati izjave jer smatramo da je to nezahvalno i neozbiljno u ovoj fazi oporavka. Kad dođe trenutak, obratit ćemo se vama direktno na naše već poznate načine. Jedan od tih je i ovaj. Dakle... Tata je dobro. To je bez dileme najvažnije. Čovjek koji je vjerojatno najviše puta u svojim stihovima spomenuo srce našao se sada u situaciji da ga njegovo malko zabrine. I sve nas zajedno s njim. Novine kažu da ga obitelj ne smije posjećivati. Smije. Obitelj smo, i hoću vam prenijeti da sam ga vidjela i da sam mu prenijela vaše poruke, pozdrave i želje za što brži oporavak. Ne znam, tata, što su ti točno rekli liječnici kakvo je, ali ako je suditi po podršci tvoje ekip,e onda imaš baš veliko srce. Hvala vam svima na dobroj energiji koju šaljete ovih dana. To sigurno ima veze i znači puno, ne pitajte me kako znam, ali pouzdano znam. Hvala ekipi iz Instituta Kamenica koji ga sve vrijeme tretira kao Čovjeka Koji Ima Zdravstveni Problem a ne kao facu iz novina. Đole je dobro raspoložen i već nasmijava i nas, i momke, i djevojke na odjelu, ali moram prenijeti poruku koju je dobio od svog prijatelja Pere bubnjara prvi dan: 'Matori, duhovitost na koju si računao je izostala, nemoj nam to raditi više'", napisala je Beba u statusu.