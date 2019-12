Dino Rogić skupio je puno novih obožavatelja kroz lik Jure Penave u hit-seriji "Na granici", no i nakon završetka serije, obožavatelji ga se nisu zasitili pa smo s njim odigrali zabavni kviz.

Domaći glumac Dino Rogić postao je još omiljeniji kroz hit-seriju "Na granici" koja je srušila sve rekorde gledanosti i popularnosti.

Dino je u njoj igrao lik Jure Penave, a 35-godišnjem glumcu ova je uloga savršeno legla. Iako su se glumci nedavno oprostili od spomenute serije, publika je još uvijek željna Jure, odnosno Dine, pa smo ga mi priveli u naš studio na zabavni kviz.

Pitanja su bila u crvenim balonima oko njega, a nas i njegove obožavatelje zanimalo je tko mu je glumački uzor, što mu govore ljudi kada ga prepoznaju na cesti i je li mu to naporno, ima li sličnosti između njega i Jure, razmišlja li o inozemnoj karijeri, s kim se iz serije najbolje slaže...

Zatim su krenula i neka osobnija pitanja, kao npr. ima li curu? Dino ne samo da ima curu, već mu je ona i novopečena zaručnica. Naime, glumac je u listopadu kleknuo pred svoju djevojku Mirnu Dizdarević nakon četiri godine veze.

"Naša prva zajednička fotka, a sada nakon više od 4 godine rekla sam preglasno DA za vječni smijeh, ludovanje, avanture, poštovanje, prijateljstvo i najveću ljubav ikad s najboljim partnerom ikad igdje! What you seek is seeking you", napisala je Mirna tada na Instagramu.

Ipak, Jure je snimio puno romantičnih scena s Lidijom, pa nas je zanimalo i kako mu je to bilo snimati obzirom na zaručnicu koja to gleda. A može li ga njegova zaručnica uopće gledati cijeli dan kod kuće?!

Sve nam je to Dino iskreno priznao u našem zabavnom videu te nam dao još bolju predožbu o tome tko je Dino Rogić kada se svjetla kamere ugase.