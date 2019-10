Dino Rogić zaprosio je dugogodišnju djevojku Mirnu Dizdarević, a ona je potvrdno odgovorila.

Glumac hit-serije "Na granici" kojeg znamo i kao Juru Penavu, 35-godišnji Dino Rogić zaprosio je svoju dugogodišnju djevojku Mirnu Dizdarević nakon četiri godine veze, a ona je sretnu vijest podijelila na svom profilu na Instagramu.

"Naša prva zajednička fotka, a sada nakon više od 4 godine rekla sam preglasno DA za vječni smijeh, ludovanje, avanture, poštovanje, prijateljstvo i najveću ljubav ikad s najboljim partnerom ikad igdje! What you seek is seeking you", napisala je Mirna uz objavljenu fotografiju.

Dino nam je otkrio detalje prosidbe koju će vjerojatno pamtiti cijeli život.

"Rekao bih, budući da je pristala, da je prosidba prošla izvrsno. Ne bih rekao da je bila klasična romantična prosidba sa svijećama, ružama i zvjezdanim nebom, ali mogu otkriti da smo bili na planini i da sam radio sve što je živcira dok mi nije zaprijetila da mi jedino prsten može spasiti život. Tu sam izabrao život, zajednički. Planiram to od trenutka kad sam je upoznao, no kako ju je jako teško izbaciti iz takta i iživcirati, morao sam dugo planirati", rekao nam je Dino.

S obzirom na to da su zajedno već nekoliko godina i da se neizmjerno vole, Mirna je takav razvoj situacije vjerojatno i očekivala.

"Mislim da je očekivala, ali sigurno ne u tom trenutku. Njezina je reakcija intimna slika koju ću sebično zadržati za sebe", izjavio je.

Ovaj simpatični par upoznao se još za vrijeme studentskih dana, a Dino ju je osvojio svojim posebnim umijećem.

"Upoznali smo se u Sarajevu, ja sam bio stari student, ona mlada studentica i jednostavno je kliknulo. Ljubavna priča započela je na vjenčanju naše zajedničke kolegice, gdje su je moji plesni pokreti oborili s nogu (i još uvijek je obaraju)", ispričao nam je Dino.

Zaruke su pale, sada je na redu vjenčanje na koje neće dugo čekati, a uz to su nam i nešto obećali.

"Planirali smo jedno malo vjenčanje s 400 do 500 ljudi, šalim se, naravno. Još nemamo datum, ali ciljamo proljeće ili ljeto. Jedino mogu obećati da ćete vi među prvima saznati", zaključio je Dino.