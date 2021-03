Dino Merlin je krajem 90-ih prolazio kroz bolno razdoblje, no tešku bolest o kojoj je sada prvi put progovorio na kraju je to pobijedio i već je 2000. snimio album "Sredinom" na koji je jako ponosan.

Bosanskohercegovački glazbenik Dino Merlin (58) progovorio je o najtežim trenucima u svojoj dugoj karijeri i otkrio neke dosad nepoznate detalje.

Naime, krajem 90-ih je razmišljao o tome da se povuče sa scene, a objasnio je i zašto.

"Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju, to ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da me ništa nije interesiralo, ni život ni smrt. To je bio period kad sam bio biljka. Svašta mi je tada padalo na pamet, razmišljao sam i da napustim glazbu. No, odlučio sam nastaviti i 2000. snimio album 'Sredinom', na koji sam jako ponosan", ispričao je Merlin u HRT-ovoj emisiji "U svom filmu" koju vodi Tončica Čeljuska.

Dino je bio dio tima pjevača Muhameda Fazlagića koji je 1993. predstavljao Bosnu i Hercegovinu u Millstreetu s pjesmom "Sva bol svijeta" na Eurosongu i to je bio prvi nastup te zemlje na ovom glazbenom natjecanju. Naime, Merlin je napisao glazbu za emotivnu pjesmu koja govori o ratnim stradanjima u našoj regiji.

Pjevač se prisjetio kako su u noći pod snajperima pretrčavali aerodromsku pistu kako bi se maknuli iz opsade, a progovorio je i o ratnim strahotama u Sarajevu.

"Bila je lutrija kad izađete vani hoćete li se uopće vratiti, ili ćete se vratiti kao invalid", rekao je pjevač i istaknuo da takve trenutke nitko ne može zaboraviti.

Dino je govorio i o vremenu nakon rata i nacionalističkim napetostima. "Znate, ja sam rođen u Starom gradu u Sarajevu, a prvi susjedi su mi Srbi. Nemam predrasude, i teško je od mene napraviti nacionalista, a kamoli šovinista. Bila je to jedna mala grupa agresivnih ljudi koji ne uvažavaju činjenice, a ogromna većina je pokazala što misli o meni. Za samo nekoliko dana su kupili ulaznice za tri koncerta. Mogli smo ih raditi i više, no to je bilo to za tu turneju", naglasio je pjevač.