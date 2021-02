Da će duet snimiti Tereza Kesovija s ekipom iz Leta 3, Dino Merlin sa Senidom ili da će Tonči Huljić udružiti snage s Vojkom V, možda se samo u teoriji činilo nemoguće. Jer u praksi ti su se dueti pokazali kao pun pogodak. I nisu jedini, na glazbenoj sceni puno je neobičnih kombinacija kad su dueti u pitanju.

Lista neobičnih dueta može početi onim Dine Merlina i Senide. Ta je glazbena kombinacija koju su objavili na sam doček Nove godine iznenadila, ali ugodno, publiku u cijeloj regiji.

"Moje pjesme imaju nekoliko razina ili načina na koji se mogu čitati, a da budem iskren, i rukavaca odakle dolaze. Ne dolazi to samo iz jednog rukavca, to su talozi vremena i raznoraznih atmosfera", objasnio je Dino.

A teško je zamisliti u kakvoj se atmosferi rodila ideja da snage udruže reper Vojko V i hitmejker Tonči Huljić.

"Kad promatramo svijet, i on i ja vidimo da je vaza vaza, ali on je gleda iz svog kuta, ja iz svog. On je vidi potpuno drugačije od mene, ali se apsolutno razumijemo", izjavio je Tonči.

Da različiti glazbeni smjerovi nisu nikakva prepreka za dobar duet, dokazali su i Zdenka Kovačiček i Davor Gobac, koji su nedavno objavili zajedničku pjesmu.

Bez previše razmišljanja i Tereza Kesovija pristala je s rokerima iz Leta 3 otpjevati pjesmu ''Sam u vodi''.

"Ja sam došla u studio i odjednom mi ništa više nije bilo komplicirano. Samo sam stilski morala sebe dotjerati, a tu mi je pomogao Prlja", priznala je Tereza.

"Lako je bilo nekome tko tako uđe sa srcem kao što je Tereza ušla i pomagati jer to je sve išlo spontano. Sretan sam što sam dobio priliku uopće pjevati s Terezom", zaključio je Prlja.

Baš poput ove suradnje, neobična je bila i ona Josipe Lisac s dečkima iz Hladnog piva. Njihovoj pjesmi "Soundtrack za život" naša glazbena diva dala je novo ruho.

"To je sad zapravo više njezina pjesma nego naša, ali bez obzira na to super zvuči", zaključili su dečki iz Hladnog piva.

"Sve su pjesme moćne, snažne i izuzetno aktualne. One su stvarne i svaka ima svoju priču", dodala je Josipa.

Na listi dueta koji su nas iznenadili sigurno svoje mjesto zaslužuje pjesma "Tutorial" iz 2018., koju su otpjevali Severina i tada šestogodišnji dječak Ljuba Stanković.

I sve te suradnje možda jesu neočekivane, ali kad je glazba u pitanju, sve je dopušteno i pravila nema.

