Dennis Quaid i Laura Savoie upoznali su se prije tri godine te su se godinu nakon u tajnosti vjenčali, a zli jezici ih ni najmanje ne zanimaju.

Poznati šarmer Dennis Quaid (68) ponosno je pokazao svoju mlađahnu suprugu Lauru Savoie (29) na dodjelama nagrada CMT ovoga tjedna u Nashvilleu.

68-godišnji glumac je sivi sako iskombinirao s crnim trapericama i elegantnim cipelama, dok je njegova supruga u prvi plan izbacila duboki dekolte. Uski crna kombinezon stajao joj je kao saliven, a slavni par spremno je stao pred fotografe.

Razlika od čak 39 godina paru nimalo ne smeta, a glumac i studentica u bračnu luku su uplovili prije dvije godine na iznenađenje mnogih njihovih prijatelja. Na tajnom vjenčanju u Santa barbari bili su samo oni i pastor kao svjedok, a Denis je pred Lauru kleknuo tijekom romantičnog putovanja na Havaje.

"Razliku u godinama niti ne primjećujemo. Nikada mi ni do koga nije stalo više od nje. Imamo sjajnu vezu, a mogu samo reći da ljubav uvijek pronađe dobar put", komentirao je glumac jednom prilikom. Istaknuo je kako je Laura ljubav njegova života.

Quaid je studenticu poduzetništva upoznao na jednom poslovnom događaju 2019. godine, a oboje su rekli kako je to bila ljubav na prvi pogled. Laura je naglasila kako ni u koga nije bila zaljubljena toliko kao u Dennisa te da to ništa ne može promijeniti.

Dennisu je to inače četvrti brak. S P. J. Soles je u braku bio od 1978. do 1983. godine, 1991. godine vjenčao se s Meg Ryan, koja mu je rodila sina Jacka, no razveli su se 2000. godine. Od 2004. do 2018. godine u braku je bio s Kimberly Buffington, s kojom ima blizance koje im je rodila surogat majka, a prije Laure ljubio je 33 godine mlađu Santu Auzinu.

