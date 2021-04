Dennis Quaid i Lauri Savoie vjenčali su se prošle godine, a njemu je to već četvrti brak, ali čini se da nikada prije nije bio zaljubljeniji.

Holivudski glumac Dennis Quaid jedan je od omiljenih šarmera s filmskih platna i imao je bogat ljubavni život. Čak se tri puta razveo, a novu je sreću pronašao s 39 godina mlađom studenticom Lauri Savoie, s kojom se vjenčao prošle godine.

67-godišnji Dennis i 28-godišnja Laurie sve su iznenadili nakon što su objavili sretnu vijest o vjenčanju, a glumac je mladu studenticu poduzetništva zaprosio tijekom romantičnog putovanja na Havaje.

Vjenčali su se u tajnosti u lipnju prošle godine u Santa Barbari, a u tome ih nisu spriječili negativni komentari na račun velike razlike u godinama, zapravo se na njih nisu ni obazirali. Na ceremoniji su bili prisutni samo oni i pastor koji ih je vjenčao kao svjedok.

"Bilo je prekrasno. Gledajući je samo u oči, znao sam da je ona najljepša mladenka. Volim njezin karakter, njezinu inteligenciju, svjetonazor, a naravno i ljepotu", izjavio je Dennis u intervjuu za People.

Par se inače upoznao na jednom poslovnom događaju 2019. godine i tvrde da je to bila ljubav na prvi pogled. Laurie tvrdi da ni u koga nije bila zaljubljena kao u Dennisa i da to ništa ne može promijeniti.

Dennisu je brak s Laurie četvrti po redu, a bračnu je sreću prije nje pokušao pronaći s tri ljepotice. Od 1978. do 1983. godine bio je u braku s P. J. Soles, 1991. godine vjenčao se s Meg Ryan, koja mu je rodila sina Jacka, no razveli su se 2000. godine. Od 2004. do 2018. godine u braku je bio s Kimberly Buffington, a prije Laure ljubio je 33 godine mlađu Santu Auzinu.