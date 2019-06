Hrvatski nogometaš Dejan Lovren podijelio je na Facebooku dirljivu scenu nakon utakmice u Osijeku.

Slavni hrvatski nogometaš Dejan Lovren na svom je Facebook profilu prepričao događaj nakon utakmice u Osijeku. Objava je taknula mnoge, a i samog Dejana.

"Poslije utakmice u Osijeku, dao sam svoj dres jednoj ženi, koja je ponosna gluhonijema majka ovog prekrasnog dječaka na slici. Nakon što sam izašao i otišao prema busu, prišao mi je redar i rekao da me traži neka gospođa da mi se zahvali za dres. Uglavnom pustili su ih unutra, žena se zahvalila i na očima se vidjela sreća.

U jednom trenutku se okrenem prema malom i krene odjednom plakat, pitam ga šta je bilo, ne odgovara, pitam ga ponovno šta je mali? Zašto plačeš? Odgovori on meni plačem jer sam SRETAN...kad je on meni to rekao osjećao sam tugu i radost u isto vrijeme, jer nekim ljudima male sitnice znače toliko puno da suze i same krenu, dok nekima ne može ni Bog ugodit.

Imam tu privilegiju i iznimnu čast da mogu druge ljude učiniti sretnima, jer kad su oni sretni i kad vidim osmijeh na licu, onda sam i ja SRETAN čovjek", poručio je u svojoj objavi dirnuti Lovren.

Ovakva gesta raznježila je Dejanove obožavatelje koji su oduševljeno komentirali njegovu objavu. Neki su čak rekli kako su i sami vidjeli dječaka u tom dresu te da mu se na licu vidjela "neopisiva sreća".