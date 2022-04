Daria Lorenci Flatz i Emil Flatz bili su uzvanici proslave Severinina 50. rođendana, gdje su zajedno pozirali fotografima.

Naša filmska i televizijska glumica Daria Lorenci Flatz bila je jedna od gošća raskošne proslave Severinina 50. rođendana u zagrebačkom klubu Mint, kamo je stigla u pratnji svog supruga Emila Flatza s kojim se rijetko pojavljuje u javnosti.

Supružnici su dobro raspoloženi pozirali pred okupljenim fotografima ispred ulaza u klub, a Daria je plijenila pažnju u crnom topu bez naramenica i crnim hlačama.

Daria je s Emilom u sretnom braku od 2008. godine i roditelji su blizanaca Maka i Frana, a iza nje je brak s kazališnim redateljem Jernejem Lorencijem koji je je potrajao od 1997. do 2000. godine.

"Bili smo znanci dugo godina prije nego što smo prohodali. U vezi smo bili kratko, samo tri mjeseca, i ja sam već ostala trudna, što i nije tako loše jer smo jako željni jedno drugog i stalno se čujemo", izjavila je Daria jednom prilikom za net.hr.

Domaća publika Dariju trenutačno prati u hit-seriji "Kumovi" koja se emitira na Novoj TV, a u kojoj nakon 20 godina ponovno glumi s kolegom Vedranom Mlikotom.

"Daria i ja smo zadnje snimali Oprosti za kung fu, prije znači više od 20 godina, ja mislim da je to. Tako da me između ostalog veseli jako ta nova suradnja, pogotovo što onda sam bio njezin podvodažija, a sad joj igram muža", izjavio je Vedran za In Magazin.

"S Vedranom sam nakon dugo, dugo godina ponovno u kadru. Nakon Oprosti za kung fu nismo zapravo radili zajedno, tako da mi je to jako drago zapravo i uloga je žena, domaćica, majka dvoje djece. Znači mi smo u toj ruralnoj sredini. Ona je podrijetlom Bosanka, to se podudara s mojim privatnim momentom", dodala je Daria.

Inače to je prvi put da našu nagrađivanu glumicu gledamo u ovakvom formatu, a u kojem se čini se, i više nego dobro snašla.

