Nakon gotovo 20 godina glumci Daria Lorenci Flatz i Vedran Mlikota ponovno će se naći zajedno pred kamerama. Ovog puta u novoj seriji Nove TV ''Kumovi''. Dariji je ovo prvi takav projekt, baš kao i mladoj splitskoj glumici Ani Uršuli Najev. Tko od njih ima tremu, ali i što nas očekuje u seriji, za In Magazin otkriva Dijana Kardum.

Kumstvo, interes, utrka za novcem, ali i ljubav... Sve nas to očekuje u novoj seriji Kumovi.



"Mislim da će se ljudi širom Hrvatske moći prepoznati. Mislim da u mnogim obiteljima imamo tih sporova, braće, nasljedstva, imovina, zemlje", zaključila je Darija.



Radnja nas ovog puta vodi u Dalmatinsku zagoru, u televizijsko mjesto Zaglave. Mjesto je podijeljeno na dva suprotsavljena tabora. S jedne strane, tu su novopečeni bogataši i gastarbajteri, s druge su vlastodršci i starosjedioci, a u sredini kriminalna gospoda iz velegrada.



"To je ovako tipična obitelj. Funkcionalna obitelj, nekad malo disfunkcionalna, obitelj koja drži do sebe. Ja igram sina Vinka Macana, dakle koji ima dvije kćeri, skrbi o svojoj obitelji, nešto su privrijedili, imaju nešto novca. Čovjek je onako tipičan čovjek iz dalmatinske zagore, dosta energičan, drži do sebe, ima neki svoj stav, svoju životnu filozofiju, ne da se da ga preveslavaju", pojasnio je Vedran.



Ova serija nakon dugo vremena ponovno je na ekranu spojila Dariju Lorenci i Vedrana Mlikotu.



"Daria i ja smo zadnje snimali Oprosti za kung fu, prije znači više od 20 godina, ja mislim da je to. Tako da me između ostalog veseli jako ta nova suradnja, pogotovo što onda sam bio njezin podvodažija, a sad joj igram muža", izjavio je Vedran.



"Tako da sam s Vedranom nakon dugo, dugo godina ponovno u kadru. Nakon Oprosti za kung fu nismo zapravo radili zajedno, tako da mi je to jako drago zapravo i uloga je žena, domaćica, majka dvoje djece. Znači mi smo u toj ruralnoj sredini. Ona je podrijetlom Bosanka, to se podudara s mojim privatnim momentom", pojasnila je Daria.



Ovo je prvi put da ćemo našu nagrađivanu glumicu Dariju Lorenci Flatz gledati u ovakvom formatu.



"Frka me, frka me, nisam nikad bila u ovom formatu, nisam nikad snimala tako dugo u kontinuitetu. To je baš izazov velik, jer zapravo ne možeš predvidjeti kumulativno kako će to djelovat na tebe i to je veliki izazov. Puno sam s Ecijom pričala, s kolegama koji su tu već dugo u takvim snimanjima. Ja sam u životu stvarno snimala samo film, tu i tamo neku seriju. To je drugo trajanje", priznala je Daria.



Prvi put u televizijskoj seriji gledat ćemo i glumicu Anu Uršulu Najev.



"Luce Akrap je iz Zaglava, mala od Akrapa jel. To je tatina ljubimica. Međutim Luce se malo kultivirala, išla je studirati medicinu u Zagreb, tako da je neko vrijeme živjela tamo i vratila se i ovaj. Mislim da je Luce zapravo pobrala ono najbolje, od ovog zdravoseljačkog - poštenje, čvrstinu i britkost", otkrila je.

Anu Uršulu mnogi su upoznali i kroz glazbu, koja je njezina prva ljubav. Iako voli zapjevati u bilo kojoj situaciji, ističe da se ipak sad više okrenula glumi.



"Promjena mi je, sad živim ovdje. Malo sam se sad više posvetila samo glumo, snimanju, ovdje smo stalno. Živimo na setu. Super je ekipa i dosta je tu mojih kolega iz Splita, pa i profesora, tako da nekako se sve lijepo to potrefilo. Malo manje sad radim u ovom glazbenom smislu jer ne stigne se baš sve", priznala je.



Što će joj se pak događati u ulozi Luce, ne propustite pratiti u novoj seriji Kumovi - uskoro na Novoj TV!

