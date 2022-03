Danijela Martinović oglasila se putem društvenih mreža nakon koncerta "Otvoreno srce" u Lisinskom, kojim je proslavila Dan žena i 30 godina karijere.

Danijela Martinović oglasila se po prvi put nakon spektakularnog koncerta koji je održala u dvorani Lisinski u Zagrebu, a i sama priznaje da nije slutila što će doživjeti.

50-godišnja Danijela je na svom profilu na Instagramu objavila nekoliko fotografija s koncerta i emotivni tekst u kojem priznaje kako se nakon svega osjeća.

"Prvi puta u svom životu i karijeri doživjela sam trenutak u kojem ne poznajem riječi za opisati čaroliju koja se dogodila sinoć. Koncert sam nazvala Otvoreno srce jer to je ono što sam željela prenijeti ljudima, ali nisam ni slutila da će pokrenuti takvu lavinu emocija. To nije bio koncert, to je sinoć - postao put. Otvoreno srce... Nemoguće čini mogućim. Hvala vam, Vaša Danijela", napisala je pjevačica.

"Bilo je divno", "Veselim se tvojoj sreći, zaslužila si", "Zaista predivan koncert, bez pretjerivanja", "Koncert za pamćenje draga Danijela", zaključili su njezini obožavatelji.

Danijela je na koncertu izvela svoje najveće hitove koji su joj obilježili bogatu karijeru, a bio je to i njezin prvi koncert nakon tri godine. Za tu je prigodu odabrala i promijenila nekoliko različitih kreacija, a posebno su upečatljive bile bijela pripijena haljina s dekolteom do pupka, kao i ona posuta šljokicama, a ništa manje zavodljiva nije bila ni u elegantnom crnom odijelu.

Već od prve pjesme publika je nadglasala glazbenicu koja ove godine obilježava 30 godina glazbene karijere. Do posljednjeg mjesta ispunjena i danima prije rasprodana koncertna dvorana savršeno je opisala povezanost glazbenice i njezine publike. Danijela im se odužila na najbolji način i Dan žena pretvorila u glazbenu čaroliju.

Danijeli se na pozornici pridružila i draga joj kolegica Vesna Pisarović, koja je zablistala u crnoj sako-haljini i visokim lakiranim čizmama, a u takvoj je kombinaciji njezina besprijekorna figura došla do izražaja. Danijela i Vesna zajedno su otpjevale pjesmu "Da znaš", što je publika nagradila ovacijama, baš kao i duet s drugim glazbenim gostom - Markom Toljom, s kojim je izvela skladbu "Ti si princeza".

Supruga Mate Rimca javno pohvalila svoju svima dobro poznatu prijateljicu: "Ma vidi ti te nogice!" +27

Severina objasnila što se krije iza poteza kojim je sve iznenadila, planirala je nešto sasvim drugačije, no to je uplašilo političare! +26