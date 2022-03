Vesna Pisarović nastupila je na koncertu Danijele Martinović "Otvoreno srce", za koji je odabrala seksepilnu kombinaciju.

Spektakularan koncert "Otvoreno srce", prepun emocija i atmosfere zbog koje publika nije dugo ostala sjediti, priredila je sinoć diva hrvatske glazbene scene – Danijela Martinović u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Već od prve pjesme publika je nadglasala glazbenicu koja ove godine obilježava 30 godina glazbene karijere. Do posljednjeg mjesta ispunjena i danima prije rasprodana koncertna dvorana savršeno je opisala povezanost glazbenice i njezine publike. Danijela im se odužila na najbolji način i Dan žena pretvorila u glazbenu čaroliju.

Danijeli se na pozornici pridružila i draga joj kolegica Vesna Pisarović, koja je zablistala u crnoj sako-haljini i visokim lakiranim čizmama, a u takvoj je kombinaciji njezina besprijekorna figura došla do izražaja. Danijela i Vesna zajedno su otpjevale pjesmu "Da znaš", što je publika nagradila ovacijama, baš kao i duet s drugim glazbenim gostom - Markom Toljom, s kojim je izvela skladbu "Ti si princeza".

"Prvi puta u svom životu i karijeri doživjela sam trenutak u kojem ne poznajem riječi za opisati čaroliju koja se dogodila sinoć. Koncert sam nazvala Otvoreno srce jer to je ono što sam željela prenijeti ljudima, ali nisam ni slutila da će pokrenuti takvu lavinu emocija. To nije bio koncert, to je sinoć - postao put. U nekoliko trenutaka tijekom koncerta zastala sam kako bih upila energiju i bila svjedokom toga. Ljudi su dolazili na binu usred pjesme i grlili me dok sam pjevala. Neobično, čudesno, prekrasno! To Otvoreno srce je samo ono, nemoguće čini mogućim!' sabrala je Danijela svoje emocije nakon koncerta.

Na dvosatnom koncertu redali su se i legendarni hitovi i oni novi - "Danima, godinama, satima", "Pleši sa mnom", "Neka mi ne svane", "Ljubav ne odustaje". Skladbe su se nizale u savršenom ritmu, a publika je Danijeli uzvraćala čistom srećom, osmijesima i gromoglasnim aplauzima.

Poseban trenutak u Lisinskom svakako je bila i dodjela nagrade Hrvatske diskografske udruge, koju je Danijeli povodom 30 godina iznimne karijere uručila direktorica HDU-a, Maja Vidmar Klarić.

Znakovito, na Dan žena Danijelu su iz prvog reda bodrile njezine drage prijateljice, kao i sestra Izabela, koje su sve te večeri nosile dio kolekcije nakita 'Open heart', koji će uskoro biti u prodaji. Za cvjetne dekoracije koje su pozornicu učinile raskošnom te, prema Danijelinoj želji, donijele proljeće u Lisinski zaslužna je Marija Kelčec, dok su Danijeline haljine kreirali dizajneri Oliver Jularić i Gabrijela Kanižaj - G-Blue.

Spektakularni koncert Danijele Martinović u Lisinskom samo je uvertira u ono najbolje što nas tek očekuje u ovoj njezinoj iznimnoj godini!

