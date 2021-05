Danijela Martinović i Petar Grašo prekinuli ljubavnu vezu, voljeli su se više od 20 godina.

Nakon više od 20 godina ljubavi jednog od najdugovječnijih parova na našoj estradi, između Danijele Martinović i Petra Graše došao je kraj.

Tu je vijest za Story potvrdio izvor blizak 49-godišnjoj Danijeli i 45-godišnjem Petru koji navodno već neko vrijeme više ne žive zajedno.

Upravo su oni slovili kao jedan od omiljenih parova na domaćoj sceni, a zajedno su proveli više od 24 godine. Detalje iz privatnog života nikada nisu voljeli previše otkrivati javnosti, o detaljima svoje ljubavi govorili su u rijetkim prilikama baš kao što su se rijetko zajedno pojavljivali u javnosti.

Jedna od posljednjih iznimki bio je njezin koncert u Lisinskom krajem 2019. godine na kojem su zajedno na pozornici zapjevali pjesmu "Najdraže moje" i oduševili cijelu dvoranu.

"Prije svega, lijepo nas je vidjeti, meni je lijepo vidjeti Danijelu i Danijelu mene jer se najčešće samo na bini viđamo koliko smo na putu'', rekao je tada Petar za IN Magazin.

''Jako puno godina smo zajedno i odlučili smo da ne petljamo karijere koliko je to moguće jer smo zapravo i počeli jer smo bili odvojenih karijera. I to radimo u nekakvim zaista posebnim prilikam'', dodala je tada Danijela za kamere IN Magazina.

Danijela i Petar zasad se nisu službeno oglasili niti komentirali kraj svoje dugogodišnje ljubavi.