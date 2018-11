Cole Sprouse prisjetio se trenutka kada se zaljubio u Jennifer Aniston.

Iako je i sam danas uspješna televizijska zvijezda, američki glumac Cole Sprouse vječno će pamtiti svoju zaljubljenost u Jennifer Aniston i koliko ga je ona ponekad ostavljala bez riječi.

Danas 26-godišnjeg glumca, gledali smo kao dio glumačke postave popularne serije "Prijatelji" u kojoj je ulogu sina Rossa Gellera, kojeg je glumio David Schwimmer, dobio sa samo osam godina, i gdje je radio s Jennifer.

Cole je kao dječak bio toliko zaljubljen u stariju kolegicu, da nije mogao sakriti osjećaje prema njoj. Čak su i kamermani na setu primjećivali kako je zaboravljao tekst u zajedničkim scenama i kako nije mogao progovoriti riječ ispred nje zbog silne očaranosti.

"Sjećam se da sam toliko bio zaljubljen da bi se jednostavno ukipio pred njom i zaboravio svaku rečenicu svog teksta. Ona me samo gledala i čekala da progovorim, sve dok jedan član ekipe, bio je kamerman, rekao "taj maleni dječak je zaljubljen"", ispričao je Cole u showu The Late Show With Stephen Colbert.

Voditelj ga je u studiju iznenadio starom fotografijom njega i Jennifer i pitao ga sjeća li se tog trenutka.

"Tada sam se zaljubio u nju", priznao mu je Cole.

U "Prijateljima" je glumio od 2000. do 2002. godine, a danas je u sretnoj vezi s glumicom Lili Reinhart s kojom glumi u seriji "Riverdale".