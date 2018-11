Mnoštvo likova iz različitih društvenih krugova, sprega vlasti i mafije i moralno „sivi“ protagonisti….sve su to odlike serija proizašlih iz uma tv velikana Davida Simona. Nakon „Žice“, po mnogima najbolje televizijske serije ikad, prikaza života u New Orleansu nakon uragana Katrina u seriji „Treme“ te političko-moralnih dilema u mini-seriji „Show me a hero“, Simon se odlučio uhvatiti u koštac s New Yorkom 70-ih kad je 42. ulica na Manhattanu bila središte noćnog života Velike Jabuke.

Svodnici, prostitutke, vlasnici noćnih klubova, mafijaši i policajci u neprestanim ophodnjama glavni su likovi „Kronika Times Squarea“ koje su oživjele duh vremena u kojem je pornografija postala legalan biznis dok su korumpirane vlasti zatvarale oči na prostituciju i drogu.

Prostitutke i njihovi "over the top" makroi sa zlatnim štapovima i krznenim kaputima bili su uobičajena pojava na ulicama New Yorka, a paralelno s njihovima kroz seriju pratimo i sudbine vlasnike klubova koji posluju u dogovoru s mafijašima te policajaca koji neprestano patroliraju popularnom „Dujom“ (kako njezini stanovnici nazivaju kultnu 42. ulicu New Yorka).

Baš kao i u Žici i Tremeu, David Simon opet precizno secira svoje likove dajući im prostora da se razvijaju iz epizode u epizodu zbog čega na malim ekranima ne gledamo stereotipe, već likove od krvi i mesa.

U prvoj sezoni „Kronike Times Squarea“ uvode nas u svakodnevnicu uličnih prostitutki uhvaćenih u ralje nasilnih svodnika. Među njima se ističe Candy (u izvedbi izvrsne Maggie Gyllenhaal ), štajgerica poduzetničkog duha i samohrana majka koja odbija zaštitu svodnika te sama izlazi na kraj s nasilnim klijentima i velikom konkurencijom.

Vincent i Frankie Martino identični su blizanci koje u dvostrukoj ulozi tumači James Franco. Ozbiljniji Vincent iz običnog se barmena zahvaljujući napornom radu i podršci mafije postepeno uspinje do uspješnog biznismena dok je njegov brat Frankie je sušta suprotnost te kao simpatični prevarant neprestano hvata krivine dok poslove i žene mijenja kao čarape.

U drugoj sezoni koja se trenutno emitira na HBO-u, radnja se s početka seli na kraj sedamdesetih godina. Candy je ulicu zamijenila filmskim setom te se pokušava probiti kao jedna od rijetkih redateljica filmova za odrasle. Nakon legalizacije pornografije i mainstream uspjeha porno filmova poput „Dubokog grla“ ili „Iza zelenih vrata“, dio je prostitutki sreću pokušao ostvariti u improviziranim filmskim studijima , a ostatak je novi posao pronašao u „salonima za masažu“. Istovremeno sa razvojem zlatnog doba pornografije, pratimo i kako razne udruge prostitutkama pokušavaju osigurati kakvu takvu zaštitu dok se policija bori s rastućim kriminalom i mafijaškim obračunima.

David Simon u svojem najnovijem uratku naglasak je stavio na ženske likove, fizički i psihički ih ogolio ukazujući pritom na brojne probleme s kojima se žene susreću čak i 40 godina kasnije. Uz Franca i Gyllenhaal, šaroliku glumačke ekipu čine Emily Meade, Chris Bauer, Gbenga Akinnagbe, Lawrence Gilliard Jr., Dominique Fishback.

Kronike Times Squarea možda vas neće osvojiti na prvu, ali nakon nekoliko odgledanih epizoda saživjet ćete sa živopisnim likovima kroz koje njihov autor kao i toliko puta do sada ukazuje na društvenu nepravdu te daje oštru kritiku svih slojeva društva.

Kritika je seriju dočekala univerzalnim hvalospjevima, a posebno su hvaljene glumačke izvedbe velikim dijelom nepoznatog glumačkog ansambla, autentična atmosfera te surovi prikaz bez nepotrebnog uljepšavanja.