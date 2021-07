Princ Harry i princ William bili su u središtu pozornosti tijekom otkrivanja statue posvećene njihovoj majci Diani jer su već duže vrijeme posvađani.

U prinčeve Harryja i Williama bili su uprti pogledi iz cijelog svijeta u četvrtak tijekom otkrivanja statue posvećene njihovoj pokojnoj majci, princezi Diani na njen 60. rođendan.

Braća su se pojavila na ceremoniji u Sunken Gardenu kraj palače Kensington. William i Harry prošetali su skupa pričajući i čineći se dobro raspoloženi, a onda su maknuli prekrivač s kipa koji je prikazuje njihovu majku i koji je izradio Ian Rank-Broadley.

Javnost je zanimalo o čemu su prinčevi, koji su nakratko zaboravili svoje prijašnje razmirice, razgovarali, a to je otkrio stručnjak za čitanje sa usana Jeremy Freeman za Daily Mail.

Braća su dobila upute od čovjeka sa strane kako maknuti prekrivač sa statue, a William je istaknuo zašto mu je to bilo važno. "Nisam htio da nešto pođe po krivu, važno je da ju razotkrijemo kako treba", rekao je.

Harry ga je uvjeravao da će sve biti dobro i zatim je dao savjet starijem bratu. "Samo je trzni", rekao je.

"Wow! Nije li ovo nevjerojatno", divio se Harry nakon što su otkrili kip svoje majke. "Kakvo otkriće", komentirao je William.

Braća su pričala i dok su hodala vrtom do statue i mnogima je zapelo za oči da se Harry pritom smješkao, no smatraju da je to činio samo jer su ga fotografirali. "Oh, Bože. Ovo je nevjerojatno", rekao je William tijekom šetnje.

"Ovo je spektakularno", složio se Harry.

Inače, statua se nalazi u vrtu u kojem je posađeno 4.000 vrsta cvijeća omiljenog Diani. Iako je ranije bilo planirano da će biti priređena velika svečana ceremonija, na kraju je sve ispao privatan događaj i nije se pojavila ni Williamova supruga Kate Middleton. Neki su to opravdali pandemijom koronavirusa dok dio britanskih medija tvrde da je razlog loš odnos braće i jer je to htio Harry kako bi nadzirao izvještavanje medija.

"Cilj statue je bio da prikazuje Dianinu toplinu, eleganciju i energiju", objasnili su iz Buckinghamske palače. Dodali su da se osvrće na razdoblje u kojem je ona dobila samopouzdanje i bila ambasador u humanitarne svrhe te je bila poznata po svom velikom suosjećanju s ljudima.

Zbog 60. rođendana princeze Diane stotine ljudi se pojavilo ispred palače Kensington u Londonu i ostavili su plakate, poruke i cvijeće u njezinu čast.