Cindy Crawford nosila je raspuštenu mokru kosu dok je napuštala hotel u New Yorku, a paparazzi su zabilježili taj trenutak.

Na sebi je imala široke traperice i crnu košulju, a cijeli outfit upotpunila je crnim natikačama na petu, sunčanim naočalama i crnom torbom.

Pažnju je privukla u potpuno prirodnom izdanju bez šminke te je istaknula svoje prirodne crte lica, a mokru kosu je odlučila prosušiti uz pomoć sunčevih zraka.

Cindy je nedavno proslavila 24. godišnjicu braka sa suprugom Randeom Gerberom (60).

Objavila je na Instagramu emotivan post i u njemu napisala.

"Još jedna godina zajedničkog života. Nisam mogla izabrati boljeg partnera za sve to. Zahvalna sam ti na svoj snazi, odanosti i razigranosti koju si mi pružio".

Manekenka je svog supruga upoznala na jednom vjenčanju i odmah su se sprijateljili. Gerber je u to vrijeme također povremeno radio kao model, no kasnije se prebacio na poduzetništvo na koje se i usredotočio.

Oboje su bili u vezama u vrijeme kada su se upoznali.

Zapravo, Cindy je tada bila čak i u braku s Richardom Gereom, no razveli su se nedugo zatim. Crawford je kasnije pričala kako joj prvi brak nije uspio jer se udala premlada, no šuškalo se i kako bi Rande mogao biti uzrok njihovih nevolja. "Ni Rande ni ja nismo planirali uoznati nekoga u tom trenutku života. On je imao djevojku, a ja sam bila udana", rekla je godinama kasnije u jednom intervjuu. Nisu se spetljali sve dok oboje nisu bili solo.

Sve dok nisu započeli romantičnu vezu dobro su se upoznali i prije svega su bili prijatelji, a Cindy kaže kako je upravo to recept za sretan brak. Vjenčali su se na Bahamima 29. svibnja 1998. godine, a manekenka je pred oltar stigla bosa na plaži. Oboje su opisali kako im je vjenčanje bilo predivno i ležerno, a nisu radili preveliku buku oko svega.

