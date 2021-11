Cindy Crawford i Rande Gerber jedan su od najstabilnijih poznatih parova, a upoznali su se dok su oboje bili u vezama s drugim ljudima.

Jedna od najslavnijih i najuspješnijih manekenki svih vremena Cindy Crawford redovito je omiljena meta fotografa gdje god da se pojavi, a ništa drugačije nije bilo ni prije nekoliko dana. Cindy je sa suprugom Randeom Gerberom odlazila s večere u Los Angelesu kada su ih paparazzi fotkali, a slavni par nije se obazirao na pažnju, na koju su posljednjih godina itekako navikli.

Manekenka je svog supruga upoznala na jednom vjenčanju i odmah su se sprijateljili. Gerber je u to vrijeme također povremeno radio kao model, no kasnije se prebacio na poduzetništvo na koje se i usredotočio.

Oboje su bili u vezama u vrijeme kada su se upoznali. Zapravo, Cindy je tada bila čak i u braku s Richardom Gereom, no razveli su se nedugo zatim. Crawford je kasnije pričala kako joj prvi brak nije uspio jer se udala premlada, no šuškalo se i kako bi Rande mogao biti uzrok njihovih nevolja. "Ni Rande ni ja nismo planirali uoznati nekoga u tom trenutku života. On je imao djevojku, a ja sam bila udana", rekla je godinama kasnije u jednom intervjuu. Nisu se spetljali sve dok oboje nisu bili solo.

Sve dok nisu započeli romantičnu vezu dobro su se upoznali i prije svega su bili prijatelji, a Cindy kaže kako je upravo to recept za sretan brak. Vjenčali su se na Bahamima 29. svibnja 1998. godine, a manekenka je pred oltar stigla bosa na plaži. Oboje su opisali kako im je vjenčanje bilo predivno i ležerno, a nisu radili preveliku buku oko svega.

U braku su dobili dvoje djece, Kaiju i Presleyja, a oboje su krenuli majčinim stopama te se bave manekenstvom. Njihova djeca nerijetko ističu kako kod kuće imaju podršku u svemu, a njihov skladan brak danas je inspiracija mnogima. SLavni par je tijekom godina izgradio i impresivno obiteljsko blago, a od nekretnina imaju kuće u Miamiju, Malibuu, Beverly Hillsu i Torontu.

Tijekom godina nerijetko su bili i meta tabloida te se nekoliko puta spekuliralo o njihovu razvodu. Ipak, sve je ostalo samo na šuškanjima, a Cindy i Rande svakim novim istupom u javnost dokazuju da se vole kao prvoga dana.

