Chrissy Teigen je na odmoru iz snova s mužem Johnom Legendom, njihovo dvoje djece i prijateljicom pa dijeli fotografije kako bi pokazala koliko uživa.

Chrissy Teigen (35) na odmoru je na egzotičnoj destinaciji koju ne želi otkriti, a s njom su muž John Legend (42) i djeca te prijateljica Alana Van Deraa. Chrissy pokazuje koliko uživa dijeleći fotografije na Instagramu.

"Izgleda kao greška u fotošopu, ali to je samo moje tijelo, lol", napisala je Chrissy uz sliku na kojoj je pozirala u vodi u jednodijelnom, ružičastom badiću, a oči je prekrila rukama.

Ipak, manekenka je kasnije odlučila maknuti taj opis kraj svoje objave. "Tan all over, Jan all over", napisala je Teigen šalu iz popularne, humoristične serije "U uredu".

Za svoj izgled je dobila brojne komplimente. "Prelijepa si", "Izgledaš odlično", "Tako zanosna", "Kraljica svega", komentirali su. A neki su pratitelji, čini se, shvatili na kojoj se destinaciji nalazi.

"Izgledaš dobro na Maldivima", komentirala je jedna pratiteljica.

Inače, Chrissy često objavljuje na Instagramu fotografije na kojima je u prirodnim izdanjima bez šminke i ranije je iskreno progovorila o svojoj operaciji grudi.

Nedavno je deaktivirala svoj profil na Twitteru i iznenadila brojne pratitelje.