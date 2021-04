Chrissy Teigen se zaputila na sastanak u crnim tajicama i bijeloj majici ispod koje nije obukla grudnjak.

Chrissy Teigen (35) malo čime može iznenaditi kada je riječ o njezinom izgledu i stilu odijevanja nakon svih iskrenih objava na Instagramu.

Voditeljica i manekenka je ovog puta privukla poglede kada se zaputila na poslovni sastanak u Los Angelesu. Chrissy je bila u opuštenom izdanju i obukla je crne tajice te bijelu majicu s kratkim rukavima ispod koje nije nosila grudnjak pa su joj se nazirale bradavice.

Na to je odjenula dugi kardigan sivi kardigan s kojim je uskladila zaštitnu masku. Teigen je na noge obula čupave natikače koje su hit među poznatim ženama dok su nekima trn u oku jer smatraju da su prikladnije kao šlape za kuću.

Inače, Chrissy često objavljuje na Instagramu fotografije na kojima je u prirodnim izdanjima bez šminke i ranije je iskreno progovorila o svojoj operaciji grudi.

Nedavno je deaktivirala svoj profil na Twitteru i iznenadila brojne pratitelje. "Hej. Više od deset godina bili ste moj svijet i iskreno dugujem tom svijetu koji smo stvorili ovdje jako puno. Mnoge od vas smatram svojim stvarnim prijateljima. Ali došlo je vrijeme da vam kažem zbogom. Ovo mi više ne pruža toliko pozitive koliko negativnosti i mislim da je vrijeme da nešto promijenim. Moj životni cilj je učiniti ljude sretnima, a bol koju osjećam kada to ne uspijem je previše za mene. Oduvijek su me prikazivali kao snažnu djevojku, ali jednostavno nisam. Moja želja da se svidim ljudima i da strah da ne naljutim nekoga učinila me drugačijom, nisam više onakva kada sam tek došla ovdje. Živite mi dobro, tviteraši. Znajte molim vas da je sve do čega mi je ikad bilo stalo, ste vi. Potičem vas da nikada ne zaboravite što vam je važno. Ja sam godinama primala toliko malih udaraca da sam u ovom trenutku prepuna modrica. Griješila sam tijekom godinama i za svoje pogreške odgovarala pred tisućama ljudi. Ovdje sam i nevjerojatno puno toga naučila, ali jednostavno nisam naučila blokirati negativnost. Jako sam osjetljiva, a ne želim biti takva. Ali volim vas i cijenim vrijeme koje smo zajedno proveli. Također vas i mrzim", napisala je Chrissy koja je od 2013. u braku s pjevačem Johnom Legendom.

Supružnici imaju sina Milesa (2) i kćer Lunu (4).