Chris Evans se oglasio nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju svog spolnog organa.

Američki glumac Chris Evans svojim je potezom definitivno obilježio protekli vikend i gotovo srušio internet nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju svog spolovila.

Njegovi su obožavatelji ostali šokirani i većina je pomislila da je glumac to slučajno učinio igrajući igricu na svom mobitelu, a o svemu se sada i sam oglasio pa se mnogi pitaju je li to baš bilo slučajno ili je sve dobro osmišljen potez.

"Sada kada imam vašu pažanju, glasajte na izborima 3. studenog", poručio je 39-godišnji Chris na svom Twitter profilu.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!!