Chris Evans slučajno je na Instagramu objavio fotografiju svog spolnog organa.

Američki glumac Chris Evans najpoznatiji po ulozi u filmu "Kapetan Amerika" gotovo je srušio Internet nakon što mu dogodila nezgoda koju je pokušao brzinski popraviti, što mu baš i nije pošlo za rukom.

39-godišnji je Chris tako navodno na Instagramu podijelio screenshot zaslona svog mobitela dok je igrao igricu "Heads Up", no slučajno je ili možda namjerno, pokazao galeriju sa snimkama i fotografijama među kojima se našla i ona na kojoj je bio prikazan njegov spolni organ.

Čim je shvatio što je učinio, Chris je obrisao objavu, ali prekasno jer je fotografija već počela kružiti bespućem interneta, naročito Twitterom koji nema cenzuru. U vrlo kratkom roko postao je meta zezancije obožavatelja, ali i prijatelja koji su se našalili na njegov račun.

Između ostalih kolega Mark Ruffalo posvetio mu je status na Twitteru.

"Brate, sve dok je Trump predsjednik s ničime se ne možeš osramotiti", napisao mu je Mark.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining.