Chloe Ferry ističe da želi na još kozmetičkih zahvata te da obožava injekcije i stavljanje filera.

Chloe Ferry ima tek 24 godine i imovinu vrijednu milijune funti, a šokira svojom transformacijom nakon brojnih plastičnih operacijama.

Chloe je jedna od najpoznatijih britanskih televizijskih ličnosti i proslavila se u reality showovima "Geordie Shore" i "Celebrity Big Brother". Usto se pojavila i u "Ex on The Beach" i "Just Tattoo of Us". Ferry je svoju slavu dobro unovčila, a na Instagramu ju prati 3.4 milijuna obožavatelja.

Mlada Britanka redovito iznenađuje golišavim fotografijama koje malo toga skrivaju, pa se nedavno fotografirala u ogledalu iznad kade. Chloe šokira i svojim izgledom koji je drastično promijenila plastičnim operacijama.

Britanski mediji su pisali da je Ferry na operacije potrošila oko 50 tisuća funti, no ona je to opovrgnula. "Potrošila sam mnogo više, to vam mogu reći. Bankrotirala sam.. Ma nisam stvarno, ali želim još stvari doraditi", rekla je reality zvijezda.

Dodala je kako obožava injekcije i stavljanje filera. "Ako nešto na sebi ne voliš, trebao bi to promijeniti", istaknula je. Chloe je povećala grudi, stavljala filere u usnice, išla na podizanje stražnjice, dala ubrizgati botoks u lice, ugradila je nove zube i ima ekstenzije u kosi.

Obožavatelji ju na Instagramu mole da prestane s kozmetičkim zahvatima jer ne liči uopće na sebe i počinje ličiti na plastičnu lutku. "Ovo me rastužuje. Izgledaš neprirodno. Ne mogu vjerovati koliko si opracija napravila. Uopće ne ličiš na Chloe koju sam nekad gledala na televiziji", komentirali su.