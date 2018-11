Nekad velika glazbena zvijezda Cheryl Cole prije nekoliko se dana pokušala vratiti na vrhove glazbenih ljestvica.

I dalje se ne prestaje pričati o nedavnom nastupu Cheryl Cole u "X Factoru".

Nekad velika glazbena zvijezda, posebno u Velikoj Britaniji, Cheryl Cole prije nekoliko se dana pokušala u velikom stilu vratiti na vrhove glazbenih ljestvica singlom "Love Made Me Do It".

U seksi kostimu riječkog dizajnera Juraja Zigmana, Cheryl je prošlu nedjelju izašla na pozornicu spomenutog showa, a njezin je nastup bio poprilično bolan za gledati i slušati. Preciznije, nastup je bio "mlak" i čudan, dok joj je na nekim dijelovima pjesme glas počeo otkazivati poslušnost.

Nekoliko dana prije nastupa, Cheryl je izbacila i spot za spomenutu pjesmu koji je ostao u sjeni komentara obožavatelja koji su se u čudu pitali što joj se dogodilo s licem koje je izgledalo ukočeno. "Jako sam voljela Cheryl, no ovo je očajno. Vrijeme je da se pomiri kako je njezino vrijeme prošlo", jedan je od prvih komentara koji se mogao pronaći ispod spota kojeg je u 12 dana pregledalo tek nešto više od 2,2 milijuna ljudi.

Loši komentari došli su i do 35-godišnjakinje koja je putem društvenih mreža otkrila što misli o njima. "Htjela bih se prije svega zahvaliti na vašoj podršci i ljubavi za nedjeljni nastup. Ja osobno, moja glazba i moji nastupi nisu za svakoga i to je sasvim u redu. P.S. Gledala sam svoj nastup više puta i jako mi se sviđa", napisala je na kraju očito ne priznajući kako je sve izgledalo otužno. Istovremeno je na Instagramu objavila video iz backstagea nakon nastupa pored kojeg je napisala "odlazak od negativnosti".

Ipak, izvor blizak pjevačici otkrio je kako su pjevačicu slomili negativni komentari. "Cheryl zna da sa slavom dolaze i hejteri, no ovako loše komentare nije očekivala. Gledala je snimku i nije joj jasno što nije bilo dobro. Prvo se jako razljutila. Pogledala je nastup najmanje 10 puta, a onda se rastužila", piše The Daily Mail. Ovo je bila njezina prva pjesma u posljednje 4 godine od koje je pjevačica očito očekivala previše.

Ove joj godine nije išlo ni na ljubavnom planu, jer je prekinula s mlađahnim glazbenikom Liamom Payneom s kojim je u ožujku 2017. godine dobila i sinčića Beara. Brzo nakon ljubavnog kraha, Liam je pronašao utjehu u mlađahnoj manekenki Cairo Dwek te se koncentrirao na karijeru, dok je Cheryl ostala doma samasa sinom. Nadamo se kako će joj 2019. godina biti bolja pa se doista vrati na vrhove glazbenih ljestvica.